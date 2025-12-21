Рубрики
Решение Европейского Союза предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро стал важным шагом для поддержки страны. Однако, как отмечает обозреватель The Times Уильям Браудер, этот шаг скорее покупает время, чем решает проблему стратегически. По его мнению, настоящий удар по кремлевской системе мог бы нанести другой, более смелый шаг, а именно полная конфискация замороженных активов РФ в пользу Украины.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Браудер отмечает, что кредит ЕС был жизненно необходим. Без нового финансирования Украина могла бы остаться без средств весной следующего года.
Поражение Украины означало бы миллионы новых беженцев, массовый захват российской армией оружия НАТО и опасный прецедент безнаказанности. По его словам, окрыленный успехом Владимир Путин переключил бы внимание на восточный фланг НАТО, в частности, на Польшу и страны Балтии. Обозреватель уверяет, что это не гипотетические страхи, ведь российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши, истребители — Эстонии, а в Балтийском море фиксировались подозрительные диверсии против подводных кабелей.
Прямое нападение на страну НАТО автоматически запустит механизм статьи 5 и втянет Европу в войну.
Однако обозреватель The Times указывает, что парадокс состоит в том, что вместо того, чтобы заставить агрессора платить за разрушение, европейские лидеры перекладывают финансовое бремя на собственных граждан из-за роста государственного долга. Хотя в ЕС заморожено около 210 млрд евро российских резервов, их конфискацию заблокировала небольшая группа стран, включая Венгрию и Словакию.
Единственным частичным прорывом стало решение заморозить российские активы на неопределенный срок, лишив отдельные государства возможности блокировать продление санкций каждые полгода. Это сняло риск их внезапной разморозки, но не решило главный вопрос использования этих средств для восстановления Украины.
В итоге платить за войну придется налогоплательщикам в Германии, Франции, Нидерландах и других странах, в то время как "деньги Путина" остаются неприкосновенными.
