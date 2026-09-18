Это совсем не об Украине: эксперт раскрыл правду о целях нового удара США по РФ



















Россия может столкнуться с одним из самых серьезных экономических вызовов за время полномасштабной войны. Новый санкционный закон США способен ударить не только по нефтяным доходам Кремля, но и существенно усложнить сотрудничество Москвы с Китаем. При этом подлинные мотивы Вашингтона могут быть значительно шире, чем помощь Украине. Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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Палата представителей США поддержала Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 голосами 262 против 159. Ранее документ одобрил Сенат, и теперь он направлен президенту Дональду Трампу. Закон предусматривает новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов, а также возможность введения тарифов в 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Загородний считает, что стремительное продвижение документа может быть связано, прежде всего, с борьбой США и Китая за экономическое влияние.

"Я считаю, что Путин решил уже сливать нефтегазовые ресурсы России Китая. Все очень быстро происходит. Нажали лоббисты, скорее всего, из нефтегазовых компаний, чтобы ускорять эти процессы", — заявил эксперт.

По его мнению, Вашингтон стремится не допустить усиления китайского контроля над российским энергетическим сектором.

"Этот законопроект — это не дать Китаю поглотить "Роснефть", "Газпром". Я считаю, что это больше не об Украине. Украина — это повод", — отметил Загородний.

Эксперт прогнозирует, что Трамп подпишет документ. В то же время, официально окончательной подписи еще нет. Американские медиа сообщают, что Белый дом ранее сигнализировал о поддержке законопроекта.

Загородний уверен, что новые ограничения могут значительно повысить риски для любых инвестиций в РФ и стать дополнительным рычагом Вашингтона в отношениях с Пекином.

"Практически вся территория России объявлена токсичной зоной для инвестирования. Это способ давления на всю экономику России. По сути, это попытка предотвратить поглощение Китаем российской экономики", — подытожил эксперт.



Портал "Комментарии" уже писал , что возможная остановка или заморозка войны России против Украины не должна автоматически восприниматься как Киев. Решающее значение будут иметь условия договоренностей и то, удастся ли Украине сохранить государственность и возможность защищаться в будущем. Такую позицию высказал политолог Валерий Клочок на фоне дискуссий о возможных территориальных компромиссах.