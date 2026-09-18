Це зовсім не про Україну: експерт розкрив правду про мету нового удару США по РФ



















Росія може зіткнутися з одним із найсерйозніших економічних викликів за час повномасштабної війни. Новий санкційний закон США здатний вдарити не лише по нафтових доходах Кремля, а й суттєво ускладнити співпрацю Москви з Китаєм. При цьому справжні мотиви Вашингтона можуть бути значно ширшими, ніж допомога Україні. Таку думку висловив керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

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Палата представників США підтримала Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 голосами 262 проти 159. Раніше документ схвалив Сенат, тож тепер він направлений президенту Дональду Трампу. Закон передбачає нові обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів, а також можливість запровадження тарифів до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Загородній вважає, що стрімке просування документа може бути пов'язане насамперед із боротьбою США та Китаю за економічний вплив.

"Я вважаю, що Путін вирішив уже зливати нафтогазові ресурси Росії Китаю. Все дуже швидко відбувається. Натиснули лобісти, скоріш за все, з нафтогазових компаній, щоб пришвидшувати ці процеси", — заявив експерт.

На його думку, Вашингтон прагне не допустити посилення китайського контролю над російським енергетичним сектором.

"Цей законопроєкт — це не дати Китаю поглинути "Роснефть", "Газпром". Я вважаю, що це більше не про Україну. Україна — це привід", — зазначив Загородній.

Експерт також прогнозує, що Трамп підпише документ. Водночас офіційно остаточного підпису ще немає. Американські медіа повідомляють, що Білий дім раніше сигналізував про підтримку законопроєкту.

Загородній переконаний, що нові обмеження можуть значно підвищити ризики для будь-яких інвестицій у РФ та стати додатковим важелем Вашингтона у відносинах із Пекіном.

"Практично вся територія Росії оголошена токсичною зоною для інвестування. Це спосіб тиску на всю економіку Росії. По суті, це намагання запобігти поглинанню Китаєм російської економіки", — підсумував експерт.



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