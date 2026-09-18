"Це рішення не буде капітуляцією": експерт ошелешив несподіваним сценарієм закінчення війни



















Можлива зупинка або замороження війни Росії проти України не повинна автоматично сприйматися як капітуляція Києва. Вирішальне значення матимуть умови домовленостей і те, чи вдасться Україні зберегти державність та можливість захищатися у майбутньому. Таку позицію висловив політолог Валерій Клочок на тлі дискусій щодо можливих територіальних компромісів.

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За словами експерта, територіальне питання залишається одним із найскладніших пунктів потенційних домовленостей. Москва наполягає на власних вимогах, тоді як сторони за участю США намагаються шукати формулу, яка могла б зупинити бойові дії.

"Пункт не буде прибрано. По ньому шукають компромісне рішення для обох сторін. І невипадково Зеленський говорить, що у цій війні не буде переможця. Кожна сторона зараз малює перемогу по-своєму", — зазначив Клочок.

Президент Володимир Зеленський цього тижня справді заявив, що через масштаб людських втрат взаємовигідного фіналу війни вже бути не може, а головною метою має стати її припинення заради збереження життів. Водночас він наголосив, що Володимир Путін прагне не окремих територій, а підпорядкування всієї України.

Клочок закликає розділяти поняття замороження бойових дій та капітуляції. На його думку, сам факт припинення вогню ще не означатиме поразки держави.

"Замороження — це не капітуляція. Я дуже не люблю це слово, коли українці називають капітуляцією. Капітуляція — це коли Україна зникне. Наше завдання дійсно зберегти Україну", — заявив політолог.

За його словами, збереження української державності за нинішніх умов уже має принципове значення, адже Росія не змогла реалізувати початкову мету повномасштабного вторгнення — підкорити всю країну.

"Головне завдання — зупинити війну, зупинити вбивства, тому що життя людей дорожче. Ніякої капітуляції немає. Це моя особиста позиція. Зараз президент говорить відповідно до реалій, які є", — підсумував Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія сконцентрувала значні сили протиповітряної оборони навколо Москви, однак забезпечити такий самий рівень захисту Московської області та інших регіонів країни вона не здатна. Саме тому українські далекобійні безпілотники продовжують досягати об'єктів на значній відстані від кордону. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.