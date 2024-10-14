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"Это реальная сила": как изменят ситуацию на фронте солдаты из КНДР

Армия Северной Кореи может осложнить непростую ситуацию на фронте

14 октября 2024, 23:06
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Марьян Ощановский

Военные из КНДР, которые могут воевать за РФ, вряд ли мотивированы, однако их присутствие может оказать существенное влияние на ситуацию на линии боевого столкновения.

"Это реальная сила": как изменят ситуацию на фронте солдаты из КНДР

За РФ могут воевать военные из КНДР. Фото из открытых источников

"Уверен, что отдельные специалисты Северной Кореи уже давно проводят совместную работу с РФ. Имею в виду, в первую очередь, ПВО и инженеров. Что касается пехоты, то, очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота. Но в любом случае это личный состав, который требуется на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", – заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, привлечение северокорейских военных – вполне реальная история.

"В отличие от наших партнеров, союзникам РФ ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более, санкциями Северную Корею уж точно не испугаешь", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5408
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