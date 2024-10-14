"Это реальная сила": как изменят ситуацию на фронте солдаты из КНДР

Военные из КНДР, которые могут воевать за РФ, вряд ли мотивированы, однако их присутствие может оказать существенное влияние на ситуацию на линии боевого столкновения.

За РФ могут воевать военные из КНДР. Фото из открытых источников

"Уверен, что отдельные специалисты Северной Кореи уже давно проводят совместную работу с РФ. Имею в виду, в первую очередь, ПВО и инженеров. Что касается пехоты, то, очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота. Но в любом случае это личный состав, который требуется на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", – заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, привлечение северокорейских военных – вполне реальная история.

"В отличие от наших партнеров, союзникам РФ ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более, санкциями Северную Корею уж точно не испугаешь", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".