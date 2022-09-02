Это провал: в США назвали главные причины, почему России не удастся провести псевдореферендумы

Россия все чаще признает, что неспособна провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Агрессор не может захватить желаемые регионы и бороться с местным движением сопротивления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что в Кремле хотели до лета 2022 года захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Однако, этот план полностью провалился.

"Неспособность российских военных взять под контроль эти территории подорвала перспективы устроить крупные "операции" — масштабные псевдореферендумы в оккупированных регионах", — указали в ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что Москва "будет продолжать распространять концепцию масштабных псевдореферендумов в информационном пространстве".

Однако, марионетки Кремля на оккупированных территориях понимают, что даже поэтапное голосование может вообще не состояться через тандемные последствия неудач российской армии и давления со стороны партизан и гражданского сопротивления.

Напомним, что в Госдепе США назвали того, кто в Кремле отвечает за так называемые "референдумы" в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран заинтересовался Украиной: способен ли Тегеран уговорить Москву на мир.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — с кем Украина должна согласовывать освобождение своих территорий: ответ Алексея Данилова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!