Это повлияет на ситуацию на фронте: в ГУР рассказали, что начало происходить в РФ

У страны-агрессора, которая развязала войну против Украины, наблюдаются существенные проблемы в плане набора "пушечного мяса" для ведения наступательных действий. Такая ситуация обязательно повлияет на ситуацию на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки отметил, что военная разведка оценивает способность россиян наступать и когда российское наступление захлебнется. Этот анализ Андрей Юсов сообщил в связи с заявлением бригадного генерала, командующего Нацгвардии Александра Пивненко о том, что через месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях.

"Силы безопасности и обороны работают в координации, и конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки делаются на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, сейчас они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но, эта машина начинает давать сбой", — отметил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, поэтому и появляются такие прогнозы, который озвучил бригадный генерал, командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

"Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, будет иметь влияние на ситуацию на фронте", — подчеркнул Юсов.

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