Это повлияет на ситуацию на фронте: в ГУР рассказали, что начало происходить в РФ

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Кравцев Сергей
У страны-агрессора, которая развязала войну против Украины, наблюдаются существенные проблемы в плане набора "пушечного мяса" для ведения наступательных действий. Такая ситуация обязательно повлияет на ситуацию на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
Представитель украинской разведки отметил, что военная разведка оценивает способность россиян наступать и когда российское наступление захлебнется. Этот анализ Андрей Юсов сообщил в связи с заявлением бригадного генерала, командующего Нацгвардии Александра Пивненко о том, что через месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях.
Как отметил представитель ГУР, поэтому и появляются такие прогнозы, который озвучил бригадный генерал, командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
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