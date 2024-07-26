Перейдет ли Россия в оборону в ближайшие месяц-полтора: когда ждать перелом войны

Полномасштабная война в Украине продолжается. Учитывая, что россияне уже достаточно длительное время ведут наступательные операции, какова вероятность, что Россия перейдет в оборону в ближайшие месяц-полтора? Когда ждать перелом войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У противника не наступает истощение и он не готов перейти к обороне

Военный аналитик Сергей Згурец в эфире Radio NV выразил мнение, что россияне не прекратят оказывать давление на фронте. Они будут и дальше пытаться прорвать оборону ВСУ.

"Уже длительное время, наверное, с октября прошлого года, с начала наступления на Авдеевку, захват Авдеевки, логика действий российской армии не меняется. Она ориентирована на постепенное вытеснение наших Вооруженных сил по всей ширине линии фронта, где активная зона сейчас насчитывает 900 километров" , – сказал Згурец.

Он утверждает, что россияне уже длительное время применяют одинаковый подход: используют сначала артиллерию и КАБы, а затем пехоту в разных форматах, чтобы захватывать рубежи обороны.

"Предпосылок для того, что сейчас у противника наступает истощение и он готов перейти к обороне, по нашим оценкам нет. Мы полагаем, что по меньшей мере летний период и дальше до осени враг будет использовать тот запас живой силы, который пополняется за счет финансового рекрутинга, и будет использовать запасы КАБов, артиллерии и дальше", — прокомментировал эксперт.

Згурец прогнозирует, что такая логика действий врага сохранится, по меньшей мере, до конца года, и Украине нужно исходить из этой реальности.

Украина "не бежит от россиян и не боится их"

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в интервью LIGA.net заявил, что на определенных направлениях фронта Силы обороны чувствуют себя увереннее, однако пока рано говорить о признаках перелома войны.

Военный отметил, что украинские защитники чувствуют себя увереннее благодаря поставке материально-технической помощи в больших объемах.

"Они (объемы – ред.) пока не критически восполняют все наши потребности, но они увеличились", — подчеркнул Кривонос.

Также генерал-майор считает, что Украина "не бежит от россиян и не боится их", является началом перелома.

"Теперь только мелочей не хватает — улучшить ситуацию с подготовкой людей и вопрос перевода экономики в функционирование в условиях особого периода", — отметил он.

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