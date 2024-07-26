Перейдет ли Россия в оборону в ближайшие месяц-полтора: когда ждать перелом войны

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война в Украине продолжается. Учитывая, что россияне уже достаточно длительное время ведут наступательные операции, какова вероятность, что Россия перейдет в оборону в ближайшие месяц-полтора? Когда ждать перелом войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Сергей Згурец в эфире Radio NV выразил мнение, что россияне не прекратят оказывать давление на фронте. Они будут и дальше пытаться прорвать оборону ВСУ.
Он утверждает, что россияне уже длительное время применяют одинаковый подход: используют сначала артиллерию и КАБы, а затем пехоту в разных форматах, чтобы захватывать рубежи обороны.
Згурец прогнозирует, что такая логика действий врага сохранится, по меньшей мере, до конца года, и Украине нужно исходить из этой реальности.
Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в интервью LIGA.net заявил, что на определенных направлениях фронта Силы обороны чувствуют себя увереннее, однако пока рано говорить о признаках перелома войны.
Военный отметил, что украинские защитники чувствуют себя увереннее благодаря поставке материально-технической помощи в больших объемах.
Также генерал-майор считает, что Украина "не бежит от россиян и не боится их", является началом перелома.
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