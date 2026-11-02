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Это поможет закончить войну: Дикий назвал "ахиллесовую пятку" России

Военный аналитик Евгений Дикий объяснил, почему разобщенность российских регионов и дефицит ресурсов могут повлиять на ход войны.

2 ноября 2026, 20:40
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Slava Kot

Разобщенность российской системы управления может стать одной из слабых сторон страны-агрессора, которой способна воспользоваться Украина. В частности, в случае обострения ситуации каждый российский регион вынужден самостоятельно заботиться о собственной безопасности. На эту особенность указал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Это поможет закончить войну: Дикий назвал "ахиллесовую пятку" России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью Radio NV на YouTube рассказал, почему разобщенность России может сыграть в пользу Украины. По словам Дикого, вопреки имиджу централизованной империи, в критической ситуации российские регионы не обязательно могут рассчитывать на эффективную поддержку со стороны центра.

"В России каждый отвечает за себя. Большая единственная империя, а в случае чего – каждый сам за себя. Это, кстати, очень сильный сигнал. Это неплохой сигнал для нас, который говорит о том, что будет с Россией, если Кремль пошатнется", – указывает аналитик.

Отдельно военный аналитик прокомментировал систематическое уничтожение российской авиации Силами обороны Украины. Он подчеркнул, что противостояние происходит не только непосредственно на фронте, но и важную роль также играет влияние на экономические возможности России.

Дикий обратил внимание на разницу между последствиями российских ударов по украинским тылам и экономическими потерями, которые понесет противник. По его словам, атаки РФ, прежде всего, ухудшают повседневную жизнь гражданского населения Украины. Аналитик убежден, что если Украина сможет выдерживать бытовые трудности, вызванные российскими обстрелами, это не обязательно изменит ход войны. В то же время сокращение ресурсов России может иметь гораздо более серьезные последствия для ее военных возможностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предложил Трампу план окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Du9ZzllCnKE
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