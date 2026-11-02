Це допоможе закінчити війну: Дикий назвав "ахіллесову п'яту" Росії

Роз'єднаність російської системи управління може стати однією зі слабких сторін країни-агресора, якою здатна скористатися Україна. Зокрема, у разі загострення ситуації кожен російський регіон змушений самостійно дбати про власну безпеку. На цю особливість звернув увагу військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV на YouTube розповів, чому роз'єднаність Росії може зіграти на користь України. За словами Дикого, попри імідж централізованої імперії, у критичній ситуації російські регіони не обов'язково можуть розраховувати на ефективну підтримку з боку центру.

"У Росії кожен відповідає за себе. Велика єдина імперія, а в разі чого — кожен сам за себе. Це, до речі, дуже сильний сигнал. Це непоганий сигнал для нас, який говорить про те, що буде з Росією, якщо Кремль захитається", — вказує аналітик.

Окремо військовий аналітик прокоментував систематичне знищення російської авіації Силами оборони України. Він наголосив, що протистояння відбувається не лише безпосередньо на фронті, але й важливу роль відіграє також вплив на економічні можливості Росії.

Дикий звернув увагу на різницю між наслідками російських ударів по українських тилах та економічними втратами, яких зазнає противник. За його словами, атаки РФ передусім погіршують повсякденне життя цивільного населення України. Аналітик переконаний, що якщо Україна зможе витримувати побутові труднощі, спричинені російськими обстрілами, це не обов'язково змінить хід війни. Натомість скорочення ресурсів Росії може мати значно серйозніші наслідки для її воєнних можливостей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський запропонував Трампу план закінчення війни в Україні.