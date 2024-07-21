"Это плохие новости для Украины": эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отреагировал на телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев. По словам Болтона, у Трампа нет плана закончить войну в Украине, а его уступки России станут разрушительными для Украины.



Дональд Трамп хочет быстро окончить войну в Украине. Фото из открытых источников

Джон Болтон в разговоре на CNN заявил, что победа Дональда Трампа и его внешняя политика будут означать "плохие новости для Украины". Бывший советник Трампа считает, что лидер республиканцев хочет закончить войну через договоренности и уступки Путину.

"Трамп понятия не имеет, как он намерен договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его преданность Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", — утверждает Болтон.

Экс-советник Трампа назвал его планы закончить войну в Украине "безумием". По словам Болтона, Трамп не понимает, что поддержка Украины в войне против России являются важными интересами для США.

"Это темный момент для Украины. Мы помогали Украине потому, что это в основе американской национальной безопасности... Речь идет о жестких американских интересах, ни Трамп, ни Вэнс, очевидно, их не понимают", — подчеркнул Болтон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на первом митинге после попытки его убийства сделал заявление о войне в Украине и пообещал быстро ее закончить, если станет президентом США.

Также "Комментарии" писали об экс-премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который рассказал детали мирного плана Дональда Трампа.