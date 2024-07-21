logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это плохие новости для Украины": эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это плохие новости для Украины": эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну

Дональд Трамп хочет закончить войну уступкам Путину, которые станут катастрофой для Украины, считает его бывший советник Джон Болтон.

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отреагировал на телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев. По словам Болтона, у Трампа нет плана закончить войну в Украине, а его уступки России станут разрушительными для Украины.

"Это плохие новости для Украины": эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну

Дональд Трамп хочет быстро окончить войну в Украине. Фото из открытых источников

Джон Болтон в разговоре на CNN заявил, что победа Дональда Трампа и его внешняя политика будут означать "плохие новости для Украины". Бывший советник Трампа считает, что лидер республиканцев хочет закончить войну через договоренности и уступки Путину.

"Трамп понятия не имеет, как он намерен договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его преданность Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", — утверждает Болтон.

Экс-советник Трампа назвал его планы закончить войну в Украине "безумием". По словам Болтона, Трамп не понимает, что поддержка Украины в войне против России являются важными интересами для США.

"Это темный момент для Украины. Мы помогали Украине потому, что это в основе американской национальной безопасности... Речь идет о жестких американских интересах, ни Трамп, ни Вэнс, очевидно, их не понимают", — подчеркнул Болтон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на первом митинге после попытки его убийства сделал заявление о войне в Украине и пообещал быстро ее закончить, если станет президентом США.

Также "Комментарии" писали об экс-премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который рассказал детали мирного плана Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/19/politics/video/trump-phone-call-zelensky-ukraine-bolton-source-digvid
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости