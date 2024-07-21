"Это плохие новости для Украины": эксрадник Трампа рассказал о его планах закончить войну

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Slava Kot
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отреагировал на телефонный разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев. По словам Болтона, у Трампа нет плана закончить войну в Украине, а его уступки России станут разрушительными для Украины.
Дональд Трамп хочет быстро окончить войну в Украине. Фото из открытых источников
Джон Болтон в разговоре на CNN заявил, что победа Дональда Трампа и его внешняя политика будут означать "плохие новости для Украины". Бывший советник Трампа считает, что лидер республиканцев хочет закончить войну через договоренности и уступки Путину.
Экс-советник Трампа назвал его планы закончить войну в Украине "безумием". По словам Болтона, Трамп не понимает, что поддержка Украины в войне против России являются важными интересами для США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на первом митинге после попытки его убийства сделал заявление о войне в Украине и пообещал быстро ее закончить, если станет президентом США.
Также "Комментарии" писали об экс-премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который рассказал детали мирного плана Дональда Трампа.
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