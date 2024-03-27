Это несправедливо: военный, потерявший две ноги на войне сравнил свою пенсию и гражданских

Украинский военный Александр Терен (Будько) рассказал, какую пенсию получает от государства после ранения на войне и потере двух ног. По его словам, в Украине пенсия несправедлива, ведь люди с инвалидностью имеют одинаковые потребности.



Украинский военный Александр Терен. Фото из открытых источников

Ветеран войны Александр Терен в интервью Славе Демину рассказал, что имеет первую группу инвалидности и получает около 15 тыс. гривен пенсии. По его словам, пенсия для военного с инвалидностью зависит от должности, размера зарплаты, выслуги лет и других факторов.

"Я получаю чуть больше 15 тысяч грн, учитывая штатный пост. От государственных органов только пенсия. Очевидно, что это несправедливо. Гражданские люди, которые просто получили инвалидность, приобрели или с рождения, первая группа — это 2700. И здесь такой вопрос, почему такая разница между ветеранами и гражданскими людьми. Гражданские люди не понимают, почему так, ведь потребности одинаковы", — рассказал Александр Терен.

Военный также отметил, что помимо пенсии получает дополнительный доход за чтение лекций для компании об интеграции ветеранов в гражданское общество.

Александр Терен – это украинский военный, ветеран войны. После полномасштабного вторжения России пошел добровольцем. Впоследствии стал командиром стрелкового батальона "Карпатская Русь". Во время боев за Харьков потерял обе ноги. Терен также автор книги "История упрямого мужчины" и участвовал в "Играх Непокоренных".

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