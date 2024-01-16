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"Это не космический сценарий": в ВСУ рассказали, возможно ли новое наступление россиян на Киев

Ситуацию на фронте в ВСУ называют непростой

сегодня, 21:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев. Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

"Это не космический сценарий": в ВСУ рассказали, возможно ли новое наступление россиян на Киев

В ВСУ сказали, может ли РФ снова наступать на Киев. Фото из открытых источников

"Пишут о новом наступлении россиян на юге и востоке через несколько недель. Совершенно логично, учитывая количество накопленных ими сил. Но новое наступление возможно и на Киев. Это не какой-то космический сценарий", – написал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что россияне несут невероятно большие потери, но это не останавливает их, поскольку у них есть единственная и неизменная цель – уничтожить Украину.

"Именно тому обществу не стоит жить в иллюзиях. Надо вспоминать дух 2014 и 2022 годов, максимально мобилизовать все усилия. Не ссориться, не отвлекаться по пустякам, а собирать себя вместе и сражаться за собственное выживание", — подчеркнул майор ВСУ.

Максим Жорин добавил, что текущая ситуация на фронте очень непростая, поэтому украинцы не имеют права расслабляться, пока не победили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4959
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