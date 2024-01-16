"Это не космический сценарий": в ВСУ рассказали, возможно ли новое наступление россиян на Киев

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев. Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".
В ВСУ сказали, может ли РФ снова наступать на Киев. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что россияне несут невероятно большие потери, но это не останавливает их, поскольку у них есть единственная и неизменная цель – уничтожить Украину.
Максим Жорин добавил, что текущая ситуация на фронте очень непростая, поэтому украинцы не имеют права расслабляться, пока не победили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.
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