Это может спасти вам жизнь: спасатели рассказали, что делать при попадании под завал

Российские захватчики продолжают массированные обстрелы гражданской инфраструктуры. Нередко есть попадания по жилым домам. К сожалению, практически ежедневно под завалами травмируется и гибнет большое количества украинцев. Спасатели утверждают, что в разы вырастут шансы спасти жизнь себе и окружающим, если вы будете знать несложные рекомендации, как действовать в непростых ситуациях. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Спасатели подчеркивают, первое правило, которое все должны соблюдать, чтобы не оказаться под завалами – это не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге. Находясь в укрытии во время "прилета" вы сможете избежать серьезных увечий и травм. Если же вы не можете спуститься в укрытие, и находитесь во время тревоги дома, то не забывайте о правиле двух стен. Это также может спасти вам жизнь, если дом окажется поврежден.

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Если же так случилось, что вы оказались под завалами, то выполняйте несложны рекомендации, которые советуют спасатели. Практически во всех случаях на место взрыва сразу же выезжают спасатели. Поэтому старайтесь подавать любые сигналы, лишь бы вас заметили. Особенно это важно во время "минуты молчания", которую время от времени озвучивают спасатели, разбирая завалы. Если вас услышали, выполняйте команды, которые вам поступают от спасателей.

Если же вас все еще не услышали и не пытаются достать из-под завалов, попробуйте максимально осторожно освободить руки и ноги. Если это невозможно – массируйте участок тела выше зажатой части.

При этом спасатели не рекомендуют разбирать завалы вокруг себя – есть риск, что так вы можете сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.

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