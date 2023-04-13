«Это изменило ход истории»: глава Минобороны Резников вспомнил, как год назад затонул крейсер «Москва»

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Белоокая Ира
Знаковое событие, вспомнил Министр Обороны Украины – Алексей Резников, в Facebook пишут "Комментарии".
Годовщина поражения «русского военного корабля»
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По словам главы Минобороны, это событие изменило ход истории, ведь с этого дня началась цепная реакция.
Увольнение Змеиного, как продолжил Резников, позволило открыть "зерновой коридор". И именно тогда, украинская продукция пересекла границы государства. А русский флот вынужден был укрываться на юге и востоке от Крыма.
В итоге Министр Обороны Украины наметил, что главный вывод этого события: это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто до сих пор заботится о "лице кремля". Победа неизбежна, резюмировал он.
Читайте на сайте "Комментарии", "Вагнеровцы" заканчиваются: Кого пришлет на фронт РФ дальше Кремль хочет иметь дело с наемниками, которых легко контролировать. И это при том, что наем в России является уголовным преступлением.
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