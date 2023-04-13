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«Это изменило ход истории»: глава Минобороны Резников вспомнил, как год назад затонул крейсер «Москва»

Ровно год назад, 13 апреля, ВМС Украины сменили возрастную историю, поразив ракетным ударом – «легендарный» крейсер «Москва». В последний раз, страна-агрессорка теряла свой флагман, более ста лет назад

сегодня, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира

Знаковое событие, вспомнил Министр Обороны Украины – Алексей Резников, в Facebook пишут "Комментарии".  

«Это изменило ход истории»: глава Минобороны Резников вспомнил, как год назад затонул крейсер «Москва»

Годовщина поражения «русского военного корабля»


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"Метким ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" — флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "москва", который в следующие сутки затонул", — написал Резников.

По словам главы Минобороны, это событие изменило ход истории, ведь с этого дня началась цепная реакция.

"Во-первых, это убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских окупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли", — очертил глава Минобороны.

Увольнение Змеиного, как продолжил Резников, позволило открыть "зерновой коридор". И именно тогда, украинская продукция пересекла границы государства. А русский флот вынужден был укрываться на юге и востоке от Крыма.

"Кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", – говорит Резников.

В итоге Министр Обороны Украины наметил, что главный вывод этого события: это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто до сих пор заботится о "лице кремля". Победа неизбежна, резюмировал он.

Читайте на сайте "Комментарии", "Вагнеровцы" заканчиваются: Кого пришлет на фронт РФ дальше Кремль хочет иметь дело с наемниками, которых легко контролировать. И это при том, что наем в России является уголовным преступлением.



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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02XwZfGTxYvW4kajJJTf1bqayNLh9P4gWW4NMAmC7Hew6TrJGoqGJgEXXe5oYRKiQrl
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