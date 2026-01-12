logo

Война с Россией Это должно стать окончательным ультиматумом Запада: раскрыт неожиданный сценарий войны в Украине
Это должно стать окончательным ультиматумом Запада: раскрыт неожиданный сценарий войны в Украине

Игорь Чаленко считает, что иностранные войска могут учить ВСУ, но Россия воспримет это как угрозу

12 января 2026, 13:20
Международные партнеры Украины обсуждают сценарий возможного размещения миротворческих сил на территории Украины. Впрочем, такая миссия может оказаться реальной только после достижения и подписания мирной договоренности с Россией. Основная задача иностранного контингента – надзор за выполнением условий соглашения обеими сторонами. В то же время, этот процесс имеет ряд важных особенностей, на которые обращает внимание политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Это должно стать окончательным ультиматумом Запада: раскрыт неожиданный сценарий войны в Украине

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что пока не стоит ожидать активных или конкретных заявлений по поводу введения миротворцев, ведь Москва не демонстрирует намерений прекращать войну. Ситуация может измениться только тогда, когда станет очевидно реальное приближение мирных переговоров и подписание соответствующих документов.

По мнению Чаленко, в таком случае количество инициатив со стороны партнеров вырастет, а отдельные страны, в частности, Германия и Турция, могут предложить Украине более системную поддержку. В то же время даже несколько десятков тысяч миротворцев не являются силой, способной влиять на ход боевых действий. Их присутствие возможно только в послевоенный период.

Вероятными местами дислокации миротворческих подразделений могут стать Киев, Одесса и западные регионы Украины. Однако предложенный численный состав, по словам политолога, свидетельствует скорее о вспомогательной, а не боевой функции. Иностранные военные могут сосредоточиться на тренировке украинских подразделений, обмене опытом и поддержке оборонных возможностей ВСУ после завершения войны.

В то же время резкая реакция Кремля на саму идею миротворцев вызывает беспокойство. Чаленко отмечает, что даже минимальное присутствие европейских военных Россия расценивает как враждебный шаг, что может свидетельствовать о намерениях реванша после паузы в боевых действиях. Именно поэтому Украине важно настаивать на надежных и действенных гарантиях безопасности, несмотря на давление и манипуляции со стороны России.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Генеральном штабе ВСУ информируют о напряженной обстановке на Покровском направлении, где противник постоянно меняет подходы к ведению боевых действий. Российские войска активно привлекают беспилотники, авиацию и вооружение, но в то же время делают ставку на использование живой силы, избегая классических лобовых атак.



