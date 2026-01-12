Все надзвичайно складно: у ЗСУ виступили з терміновим попередженням про великий наступ РФ

У Генеральному штабі ЗСУ інформують про напружену обстановку на Покровському напрямку, де противник постійно змінює підходи до ведення бойових дій. Російські війська активно залучають безпілотники, авіацію та озброєння, але водночас роблять ставку на використання живої сили, уникаючи класичних лобових атак.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

Про особливості дій ворога розповів начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко. За його словами, окупанти більше не намагаються штурмувати укріплені позиції українських підрозділів у лісосмугах. Натомість їхня основна мета — непомітно проникати між бойовими порядками Сил оборони та виходити в тилові райони.

Такий підхід значно ускладнює організацію оборони, особливо в умовах несприятливої погоди. Противник безперервно чинить тиск, намагаючись просуватися вперед і дестабілізувати українські позиції зсередини. Щодня фіксується застосування авіації, зокрема коригованих авіабомб, якими ворог завдає ударів по передовій.

Окрім цього, російські підрозділи залучають техніку, прагнучи порушити цілісність лінії зіткнення. Водночас вони уникають прямого захоплення позицій, зосереджуючись на тактиці прихованого просування та подальшого закріплення. Саме цей метод, наголошує Гриценко, є одним із найскладніших для нейтралізації.

Ефективна протидія можлива лише за умови постійного контролю всієї зони відповідальності та активного використання розвідки з повітря. Проте погодні фактори нині значно обмежують застосування дронів: низькі температури призводять до обмерзання двигунів і гвинтів. Цим і користується противник, намагаючись залишатися непоміченим у тилу українських сил.

