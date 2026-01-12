Все очень сложно: в ВСУ выступили со срочным предупреждением о большом наступлении РФ

В Генеральном штабе ВСУ информируют о напряженной обстановке в Покровском направлении, где противник постоянно меняет подходы к ведению боевых действий. Российские войска активно привлекают беспилотники, авиацию и вооружение, но в то же время делают ставку на использование живой силы, избегая классических лобовых атак.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Об особенностях действий врага рассказал начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко. По его словам, оккупанты больше не пытаются штурмовать укрепленные позиции украинских подразделений в лесополосах. Их основная цель — незаметно проникать между боевыми порядками Сил обороны и выходить в тыловые районы.

Такой подход значительно усложняет организацию обороны, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Противник непрерывно оказывает давление, пытаясь продвигаться вперед и дестабилизировать украинские позиции изнутри. Ежедневно фиксируется применение авиации, в частности корректированных авиабомб, которыми враг наносит удары по передовой.

Кроме того, российские подразделения привлекают технику, стремясь нарушить целостность линии столкновения. В то же время, они избегают прямого захвата позиций, сосредотачиваясь на тактике скрытого продвижения и дальнейшего закрепления. Именно этот метод, отмечает Гриценко, является одним из самых сложных для нейтрализации.

Эффективное противодействие возможно только при постоянном контроле всей зоны ответственности и активного использования разведки из воздуха. Однако погодные факторы сейчас значительно ограничивают применение дронов: низкие температуры приводят к обледенению двигателей и винтов. Этим и пользуется противник, пытаясь оставаться незамеченным в тылу украинских сил.

