"Это была блестящая операция": в ВСУ рассказали, как ЗРК Patriot уничтожал российскую авиацию

В мае 2023 года Воздушные силы ВСУ провели успешную операцию против российской авиации — с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot всего лишь за пять минут над Брянской областью РФ были уничтожены истребители Су-34 и Су-35, два вертолета Ми-8МТПР- 1 и еще один Ми-8. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает портал "Комментарии".

В Воздушных силах ВСУ рассказали о молниеносной операции против авиации РФ. Фото из открытых источников

По словам спикера Воздушных сил, ЗРК Patriot уничтожил российскую авиацию, которая наносила удары управляемыми авиабомбами по северным областям Украины.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — рассказал Юрий Игнат.

Игнат пошутил, что блестящую операцию против российской авиации он теперь называет "Брянской резней".

Кроме того, по его словам, после уничтожения вражеских бортов в Брянской области ВСУ также сбивали авиацию россиян над Черным морем, что заставило их летать осторожнее.

"Над Черным морем был сбит Су-35. Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить", – рассказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что комплекс Patriot существенно увеличил возможности ВСУ сбивать вражескую авиацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Мол, у РФ есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем".



