Это будет последний шанс Зеленского: СМИ назвали важное решение, которое может принять США

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским примет участие на полях ежегодной Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в середине сентября. Как указывает The Economist, это будет "последний шанс" Зеленского убедить Байдена изменить свой подход к дальнобойному оружию в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В Украине все больше растет разочарование из-за ограничений, установленных администрацией Байдена на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Особенно ощутимо это после массированных атак России в конце августа, когда Зеленский призвал снять ограничения западных партнеров на дальнобойное оружие.

Как указывает The Economist, несмотря на то, что США разрешили ограниченное использование оружия для ударов по РФ, однако Вашингтон не только запрещает Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS, но и против применения для таких атак британских Storm Shadow. Основной причиной отказа администрация Байдена называет опасность эскалации и то, что удары вглубь РФ не повлияют на войну в Украине.

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес считает заявления США "постоянным оправданием, которое вводит в заблуждение и неточно". Институт изучения войны оценил, что около 250 военных "объектов" находятся в зоне действия ATACMS. 17 – это аэродромами, из которых могли вылетать российские самолеты для ударов по Украине самолеты. Другие объекты – крупные военные базы, станции связи, логистические центры, склады топлива и склады боеприпасов.

The Economist считает, что на полях ежегодной Генеральной ассамблеи ООН у Зеленского будет последний шанс убедить Байдена принять новый подход к дальнобойному оружию до того, как он покинет пост президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала США список целей для ударов по России.

Также "Комментарии" писали, что США готовят положительное решение для Украины, которое может приблизить победу в войне.