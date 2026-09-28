Это будет невосполнимой потерей для каждого: эксперт ошарашил прогнозом новой угрозы атак Путина.



















Украинский бизнес в целом имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять дольше российской экономики, однако война уже создает риск необратимых потерь для отдельных сфер. Об этом заявил политолог Олег Саакян, комментируя последствия российских атак и мобилизации экономики Украины.

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По его словам, проблема заключается не только в уничтожении предприятий. Российские удары и длительная война приводят к потере целых профессиональных сред, а вместе с людьми могут исчезать знания и опыт, которые невозможно быстро восстановить.

"Действительно, большая досада в том, что мы сейчас теряем качество. Мы целыми школами просто теряем. Ресторанную уже переполовинили, например. Некоторые другие школы также мы теряем буквально чуть ли не необратимо. Часть знаний, опыта просто банально умрет с людьми вместе", — отметил Саакян.

В то же время эксперт не соглашается с предположением, что украинская экономика якобы может сломаться раньше российской.

"Сказать, что украинский бизнес не может выдержать дольше, чем российская экономика, будет абсолютной неправдой. У российской экономики запас прочности меньше и уровень адаптивности российской экономики меньше украинского бизнеса. Поэтому в целом я убежден в украинском бизнесе и в украинской экономике, что она выстоит дольше, чем Россия", —.

Однако Саакян предостерег, что вопрос заключается в цене такой стойкости. Он считает, что Украине необходимо хранить ядро специалистов в критически важных областях, ведь их подготовка может длиться годами.

"Должен быть циркулярный принцип обеспечения обороны государства, когда воюют все, но воюют не одновременно. И точно не так, что одни воюют все время, а другие не воюют", — сказал Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что в 2027 году Россия может столкнуться с ударами по логистической инфраструктуре в ответ на возможную новую кампанию РФ против украинской энергетики. Российский оппозиционный эксперт Александр Морозов считает, что такие последствия могут сильнее сказаться на восприятии войны российским обществом, чем потеря отдельных территорий.