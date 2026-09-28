Це буде значно гірше за втрату територій: названо удари України, які стануть найбільшим пеклом для РФ у війні

У 2027 році Росія може зіткнутися з ударами по логістичній інфраструктурі у відповідь на можливу нову кампанію РФ проти української енергетики. Російський опозиційний експерт Олександр Морозов вважає, що такі наслідки можуть сильніше позначитися на сприйнятті війни російським суспільством, ніж втрата окремих територій.

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В ефірі "Еспресо" Морозов зазначив, що особливо чутливим для Кремля міг би стати удар по Санкт-Петербургу, який має для Володимира Путіна особливе особисте та історичне значення.

"Для Путіна, безсумнівно, болісним був би удар по Петербургу в будь-якій формі. Тому що в Путіна є особиста міфологія — Ленінграда, Другої світової війни, свої власні історії, і для нього Петербург у цьому сенсі набагато більш значущий, ніж Москва", — сказав експерт.

Водночас Морозов наголосив, що для росіян значно відчутнішими можуть бути проблеми, які безпосередньо впливають на їхнє повсякденне життя. Зокрема, він згадав ситуацію з дефіцитом або перебоями з бензином.

"Коли йшлося, приміром, про те, що Кремль втрачає частину Курської області, для величезної Росії це мало що означає. Але коли гігантські верстви опиняються втягнутими в проблему бензину — це все змінює", — пояснив Морозов.

За його словами, якщо Москва продовжить атакувати українську енергетичну інфраструктуру, у відповідь під ударом можуть опинитися російські логістичні вузли — зокрема мости та залізничні шляхи.

"Якщо все йде так, як воно піде, то це означає, що в Російській Федерації будуть зруйновані мости в якихось випадках, залізничні шляхи, тобто логістичні вузли. І все це робитиметься у відповідь на “путінську зиму”", — зазначив експерт.

Морозов вважає, що такий розвиток подій може стати для Кремля новим етапом війни та змінити ставлення до неї різних груп російського населення. За його словами, якщо Москва обере курс на нове масштабне руйнування української енергетики, у 2027 році Росія може отримати відповідь, яка безпосередньо впливатиме на її внутрішнє життя.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по Києву мають не лише військовий, а й символічний та політичний вимір. Таку оцінку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи історичні приклади атак на українські міста та сучасну війну РФ проти України.