Це буде непоправною втратою для кожного: експерт ошелешив прогнозом нової загрози атак Путіна



















Український бізнес загалом має достатній запас міцності, щоб вистояти довше за російську економіку, однак війна вже створює ризик незворотних втрат для окремих сфер. Про це заявив політолог Олег Саакян, коментуючи наслідки російських атак та мобілізації для економіки України.

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За його словами, проблема полягає не лише у знищенні підприємств. Російські удари та тривала війна призводять до втрати цілих професійних середовищ, а разом із людьми можуть зникати знання й досвід, які неможливо швидко відновити.

"Дійсно, велика прикрість у тому, що ми зараз втрачаємо якість. Ми цілими школами просто втрачаємо. Ресторанну вже переполовинили, наприклад. Деякі інші школи так само ми втрачаємо буквально ледь не незворотно. Частина знань, досвіду просто банально помре з людьми разом", — зазначив Саакян.

Водночас експерт не погоджується з припущенням, що українська економіка нібито може зламатися раніше за російську.

"Сказати, що український бізнес не може витримати довше, ніж російська економіка, буде абсолютною неправдою. У російської економіки запас міцності менший і рівень адаптивності російської економіки менший, ніж українського бізнесу. Тому в цілому я переконаний в українському бізнесі й в українській економіці, що вона вистоїть довше, ніж Росія", — наголосив політолог.

Однак Саакян застеріг, що питання полягає у ціні такої стійкості. Він вважає, що Україні необхідно зберігати ядро фахівців у критично важливих сферах, адже їхня підготовка може тривати роками.

"Має бути циркулярний принцип забезпечення оборони держави, коли воюють всі, але воюють не одночасно. І точно не так, що одні воюють весь час, а інші весь час не воюють", — сказав Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що у 2027 році Росія може зіткнутися з ударами по логістичній інфраструктурі у відповідь на можливу нову кампанію РФ проти української енергетики. Російський опозиційний експерт Олександр Морозов вважає, що такі наслідки можуть сильніше позначитися на сприйнятті війни російським суспільством, ніж втрата окремих територій.