Прекращение огня или заморозка фронта еще не означает капитуляцию Украины. Гораздо опаснее могут стать условия, которые лишат государство возможности самостоятельно определять собственное будущее, защищаться и выбирать международных партнеров. Искусственный интеллект объясни, какие уступки считали бы настоящим поражением Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что капитуляция – это не остановка боевых действий по нынешней линии фронта, а принудительный отказ Украины от права самостоятельно принимать решение.

Среди главных признаков такого сценария чат-бот называет юридическое признание оккупированных территорий российскими, разоружение или ограничение ВСУ, запрет самостоятельно избирать международные союзы и фактическое право Москвы диктовать Киеву политический курс.

Отдельная опасность ChatGPT видит в отсутствии реальных гарантий безопасности. В таких условиях прекращение войны может оказаться лишь паузой перед новым нападением. Болезненный компромисс, подчеркивает чат-бот, не должен превращать Украину в формально существующее государство, но не контролирующее собственное будущее.

Gemini выделяет три фундаментальных признака настоящей капитуляции. Первая – потеря суверенитета и внешний контроль: отказ от собственного политического курса, евроинтеграции или союзов безопасности, а также закрепление права Москвы влиять на решение Украины.

Вторая – демилитаризация, которая лишит страну возможности защищаться. Речь идет о сокращении ВСУ до уровня, недостаточного для обороны, и запрете современного тяжелого оружия, западных систем ПВО и ракетного вооружения.

Третья – гуманитарно-политический диктат под лозунгом "денацификации". Gemini причисляет к нему принудительное изменение законов о языке и образовании, возвращение влияния российских институтов и легализацию агентов Кремля. Итогом такого сценария чат-бот называет превращение Украины в беззащитную серую зону.

DeepSeek также проводит границу между прекращением огня и капитуляцией из-за утраты Украиной субъектности. Среди ключевых маркеров чат-бот называет юридическое признание оккупированных территорий русскими, конституционный отказ от НАТО и нейтральный статус.

Еще одно опасное условие – демилитаризация, которая оставит Украину беззащитной перед новой агрессией. DeepSeek считает, что при таком развитии событий остановка боевых действий не станет настоящим миром, а лишь отсрочит следующий удар.

Настоящий же мир, по оценке чат-бота, должен предусматривать гарантии безопасности и сохранения украинской армии, а не разоружение в обмен на обещания.

Все три модели сходятся на главном: сама заморозка фронта не равна капитуляции. Решающими являются утрата суверенитета, ограничение обороноспособности и лишение Украины права самостоятельно определять внешнюю политику.

Различия – в акцентах. ChatGPT отмечает контроль Москвы над решениями Киева, Gemini подробно описывает также гуманитарно-политические уступки, а DeepSeek — риск нового нападения после разоружения. Совместный вывод: мир без реальных гарантий безопасности и сильной армии может не устранить угрозу, а только отложить ее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты будет уничтожать Россия в Украине.



