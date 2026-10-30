Це буде справжньою капітуляцією України: що залишить країну без майбутнього

Припинення вогню або заморозка фронту ще не означає капітуляцію України. Набагато небезпечнішими можуть стати умови, які позбавлять державу можливості самостійно визначати власне майбутнє, захищатися та обирати міжнародних партнерів. Штучний інтелект поясни, які поступки вважали б справжньою поразкою України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що капітуляція — це не зупинка бойових дій по нинішній лінії фронту, а примусова відмова України від права самостійно ухвалювати рішення.

Серед головних ознак такого сценарію чат-бот називає юридичне визнання окупованих територій російськими, роззброєння або обмеження ЗСУ, заборону самостійно обирати міжнародні союзи та фактичне право Москви диктувати Києву політичний курс.

Окрему небезпеку ChatGPT бачить у відсутності реальних гарантій безпеки. За таких умов припинення війни може виявитися лише паузою перед новим нападом. Болючий компроміс, наголошує чат-бот, не повинен перетворювати Україну на державу, яка формально існує, але не контролює власного майбутнього.

Gemini виділяє три фундаментальні ознаки справжньої капітуляції. Перша — втрата суверенітету та зовнішній контроль: відмова від власного політичного курсу, євроінтеграції чи безпекових союзів, а також закріплення права Москви впливати на рішення України.

Друга — демілітаризація, яка позбавить країну можливості захищатися. Йдеться про скорочення ЗСУ до рівня, недостатнього для оборони, та заборону сучасної важкої зброї, західних систем ППО і ракетного озброєння.

Третя — гуманітарно-політичний диктат під гаслом “денацифікації”. Gemini зараховує до нього примусову зміну законів про мову й освіту, повернення впливу російських інституцій та легалізацію агентів Кремля. Підсумком такого сценарію чат-бот називає перетворення України на беззахисну сіру зону.

DeepSeek також проводить межу між припиненням вогню та капітуляцією через втрату Україною суб'єктності. Серед ключових маркерів чат-бот називає юридичне визнання окупованих територій російськими, конституційну відмову від НАТО та нейтральний статус.

Ще одна небезпечна умова — демілітаризація, яка залишить Україну беззахисною перед новою агресією. DeepSeek вважає, що за такого розвитку подій припинення бойових дій не стане справжнім миром, а лише відтермінує наступний удар.

Натомість справжній мир, за оцінкою чат-бота, має передбачати гарантії безпеки та збереження української армії, а не роззброєння в обмін на обіцянки.

Усі три моделі сходяться на головному: сама заморозка фронту не дорівнює капітуляції. Вирішальними є втрата суверенітету, обмеження обороноздатності та позбавлення України права самостійно визначати зовнішню політику.

Відмінності — в акцентах. ChatGPT наголошує на контролі Москви над рішеннями Києва, Gemini детально описує також гуманітарно-політичні поступки, а DeepSeek — ризик нового нападу після роззброєння. Спільний висновок: мир без реальних гарантій безпеки та сильної армії може не усунути загрозу, а лише відкласти її.

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