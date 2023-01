Эти слова отрезвили Зеленского. Покушение на жизнь президента Украины

За месяц до того, как Путин отдал указ о вторжении России, президент США Джо Байден публичного предупреждал о планах российского диктатора. В то же время президент Украины утверждал, что такая информация только нагнетает панику в обществе. Однако в своей книге американский документалист Крис Уипл описал, как слова директора ЦРУ отрезвили Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своей будущей книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House американский режиссер-документалист Крис Уипл рассказывает о первых годах президентства Джо Байдена и сопровождающих его вызовах: пандемии, экономическом кризисе и российском вторжении в Украину.

При поиске материалов Уипл общался со многими чиновниками США, в частности, директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Руководитель разведывательного управления поделился информацией о шагах, предпринятых США для защиты Зеленского от планов Путина.

Перед вторжением России Байден решил предупредить президента Украины о российской угрозе, однако Зеленский сказал, что "нам не нужна паника". Согласно книге Уипла, директор ЦРУ отправился в тайную поездку в Киев и предупредил украинского президента о планах российского спецназа.

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он был удивлен, отрезв от этой новости", — пишет Уипл.

Как сообщает автор книги, данные от ЦРУ были настолько детальными, что помогли предотвратить два покушения на президента Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сильных словах Зеленского на вручении одной из самых престижных кинонаград.

Также "Комментарии" писали о российском маньяке , который убил более 80 женщин и теперь ставит условия российским властям.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!