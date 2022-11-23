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Эти фейки россияне распространяют об украинской энергетике

Россияне осуществляют массовые террористические ракетные удары по украинской энергетической системе и распространяют о ней фейки. Самые популярные рассмотрел и опроверг Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

С 15 октября Российская Федерация активно начала производить ракетные запуски по критическим объектам украинской энергоструктуры. Центр стратегических коммуникаций опровергает самые популярные фейки, рассказываемые россиянами об украинской энергетике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на SPRAVDI.

Эти фейки россияне распространяют об украинской энергетике

Россияне обстреливают энергетическую структуру Украины. Фото: из открытых источников

Одним из самых популярных фейков является то, что энергетику выключают не из-за ракетных ударов России, которые продолжаются с начала войны, а из-за сговора энергетических компаний и правительства Украины. SPRAVDI это опровергает и сообщает, что, несмотря на постоянные атаки с 24 февраля, активно по энергосистеме россияне начали наносить удары с октября.

Также россияне продвигают нарратив, что энергетические структуры не защищает ВСУ. Но на самом деле, украинское ПВО и энергетики делают все возможное для защиты и стабильного функционирования.

Россияне говорят об украинских властях, которые якобы скрывают правду о разрушении энергетических объектов. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что информацию не разглашают, ведь таким образом враг получит необходимые данные.

Среди фейков также популярно мнение, что ракетные удары не наносят значительного вреда. Конкретно тепловые электростанции помогают стабилизировать энергетику в пиковые часы. Кроме того, российские военные захватили Запорожскую АЭС, из которой поступало 25% всей электроэнергии в Украине.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ объяснил, почему не во время каждой воздушной тревоги происходят ракетные обстрелы.

Также "Комментарии" писали о реакции на ракетный удар по Польше. Одна из стран НАТО предоставила полякам современные системы ПВО Patriot через несколько дней после взрывов на границе рядом с Украиной.



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Источник: https://t.me/spravdi/20452
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