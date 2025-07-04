Эти дроны больше всего нужны Украине: какая страшилка РФ о "шахедах" просто манипуляция

В российско-украинской войне дроны играют все более знаковую роль. Какие дроны больше всего нужны Украине? Почему, несмотря на страшилки и угрозы Кремля, РФ не запускает 500 "шахедов" в сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Россию нужно победить за счет технологий

Заместитель Гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что Украина пытается догнать РФ по дронам на оптоволокне, но эксперт говорит, что это стратегически неправильное решение.

Он пояснил, что придерживается такого мнения, поскольку дрон на оптоволокне требует пилота, который им управляет. А дрон на искусственном интеллекте может использоваться автоматически.

По его словам, Украине надо двигаться непосредственно в направлении дронов с ИИ.

"Тогда один пилот может управлять одновременно 20 дронами. А дроном на оптоволокне управляет один пилот и на выполнение задачи ему нужно около 20 минут с развертыванием и сворачиванием рабочего места. И тут надо понять: один пилот и 20 минут или 1 пилот и 20 дронов, которые выполняют одновременно боевую задачу в определенном секторе. Поэтому нам нужно, разрабатывая наши дроны-перехватчики, искать решение в автоматизации процесса. То есть долет до сектора в автоматическом режиме — на автопилоте, затем в секторе автоматический поиск цели, захват цели и дальше уже оператор принимает решение или перехватывать эту цель или искать другую. Это все, что должен сделать оператор", — пояснил специалист.

То есть, как отметил Храпчинский, речь идет о том, что победить Россию за счет технологий.

Россия пытается и дальше масштабировать выпуск "шахедов"

Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил в эфире "Radio NV", что Россия может запускать одновременно большое количество дронов, но при условии накопления их в течение определенного периода времени.

Ссылаясь на оценки Главного управления разведки, эксперт отметил, что враг производит по состоянию на конец весны-начало лета 90 "шахедов" в сутки. Сейчас пусть 100. Именно "шахедов", не дронов в целом.

"Если ты производишь 100 "шахедов" в сутки, как ты можешь запускать 500 ежедневно? Кто-то, кто говорил, что уже завтра будут лететь тысячу дронов — либо с математикой немного не дружат. Либо просто говорит о "завтра", как о через несколько лет", — сказал Катков.

Он отметил, что Россия пытается и дальше масштабировать выпуск "шахедов", но Украина предпринимает шаги, чтобы остановить Москву.

"Россия их видоизменяет, модернизирует, экспериментирует, масштабирует. Пытается ли этому противодействовать Украина? Да и успешно. Буквально вчера прилетело на завод "Купол" в Ижевске. Там два цеха поражены. При чем один из "Лютых" прямо в окно влетел... При методичных ударах оно не будет производить "Шахеды" и так не будут сотни "Шахедов" у РФ в сутки", — добавил Катков.

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