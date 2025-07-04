Эти дроны больше всего нужны Украине: какая страшилка РФ о "шахедах" просто манипуляция

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Кравцев Сергей
В российско-украинской войне дроны играют все более знаковую роль. Какие дроны больше всего нужны Украине? Почему, несмотря на страшилки и угрозы Кремля, РФ не запускает 500 "шахедов" в сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Заместитель Гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что Украина пытается догнать РФ по дронам на оптоволокне, но эксперт говорит, что это стратегически неправильное решение.
Он пояснил, что придерживается такого мнения, поскольку дрон на оптоволокне требует пилота, который им управляет. А дрон на искусственном интеллекте может использоваться автоматически.
По его словам, Украине надо двигаться непосредственно в направлении дронов с ИИ.
То есть, как отметил Храпчинский, речь идет о том, что победить Россию за счет технологий.
Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил в эфире "Radio NV", что Россия может запускать одновременно большое количество дронов, но при условии накопления их в течение определенного периода времени.
Ссылаясь на оценки Главного управления разведки, эксперт отметил, что враг производит по состоянию на конец весны-начало лета 90 "шахедов" в сутки. Сейчас пусть 100. Именно "шахедов", не дронов в целом.
Он отметил, что Россия пытается и дальше масштабировать выпуск "шахедов", но Украина предпринимает шаги, чтобы остановить Москву.
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