Пасхальный понедельник: традиции, запреты и кого нужно обязательно облить водой

Понедельник Пасхальной недели в народе еще называют Пасхальный, или Светлый понедельник. Церковь по новоюлианскому календарю также отмечает священномученика Януария, мученика Феодора из Пергии, святителя Максимиана – патриарха Константинопольского.

Поливальный понедельник. Фото из открытых источников

В народных традициях Пасхальный понедельник – это Поливальный понедельник. Народный праздник содержит в себе традицию обливания водой друг друга. По народным верованиям, вода на следующий день после Пасхи становится целебной. Поэтому считается, что такой обряд несет целебную силу. Когда-то для наших пращуров традиция имела смысл духовного очищения.

В Украине данная забава полюбилась больше всего среди молодежи, особенно парням. В этот день они обливали девушек. Считалось, что, если какую-то девушку не обольют водой — значит, ее в селе не уважают.

Особенно эта традиции прижились на западной Украине. в наши дни Поливальный понедельник превратился в день веселья и развлечений. Молодежь и дети поют гаивки, танцуют и играют в традиционные праздничные игры.

В этот день по тому, как на дворе погода наши предки могли прогнозировать, каким будет лето. Если льет дождь – лето будет влажным, если солнечно – лето будет жарким. Если неслышно пения птиц в этот день, то жди скорого возвращения заморозков.

Если говорить о том, что нельзя делать 21 апреля, то Пасхальная неделя – очень праздничный период для всех верующих, поэтому традиционно в эти дни не занимаются тяжелой физической работой, не убирают в доме и не стирают белье. Церковь не одобряет, если в Пасхальный понедельник: грустят и плачут; ссорятся и злословят; обижаются или оскорбляют кого-либо; отказывают кому-либо в прощении или помощи.

Не стоит и поститься в этот праздничный день. Считается, что в понедельник после Пасхи можно планировать помолвку.

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