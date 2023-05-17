естьВосстановление: граждане каких областей наиболее активно подают заявки

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Разрушены дома. Иллюстративное фото

"Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений. Больше заявлений подали жители Харьковской (3554 заявления), Киевской (2852), Николаевской (870), Донецкой (688) и Херсонской (649) областей", — отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По состоянию на 17 мая текущего года в Украине при органах местного самоуправления уже создано 108 комиссий, которые будут прорабатывать заявки от украинцев и непосредственно обследовать разрушенное жилье.

Как напомним, программа Восстановление стартовала 10 мая. Ею могут воспользоваться все украинцы, чье жилье получило повреждение в результате вооруженной агрессии России и которое еще не было отремонтировано.

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