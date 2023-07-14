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Эстонская разведка сделала интригующее заявление: ВСУ близки к крупному успеху на фронте

В эстонской разведке рассказали, как ВСУ готовятся к большому прорыву на фронте

сегодня, 15:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Операции украинских защитников в ходе контрнаступления и признаки затруднений войск РФ говорят о том, что ВСУ могут рассчитывать на весомый успех на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберга, заявление которого цитирует "ERR".

Эстонская разведка сделала интригующее заявление: ВСУ близки к крупному успеху на фронте

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. Фото: facebook.com/KsH_Info

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии рассказал, что сейчас украинские воины сконцентрированы на выполнении задачи по уничтожаю командных пунктов и логистических центров российских захватчиков. Украины наносят прицельные точные удары. При этом Россия, сдерживая наступление украинской армии, исчерпывает свои резервы.


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"Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху", — считает Гросберг.

Он отметил, что подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят Силы обороны, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти у противника слабые места для прорыва. С этой же целью ВСУ наносят удары по ключевых транспортных узлах, логистических пунктах и центрах управления российской армии в тылу.

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Источник: https://rus.err.ee/1609034360/grosberg-ukraincy-blizki-k-bolee-krupnomu-uspehu
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