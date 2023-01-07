Эстонская разведка о планах России. Известна ключевая дата

Путин планирует изменить неблагоприятную ситуацию на фронте, таким образом Кремль хочет перейти в атаку на украинские войска. Для таких действий российский диктатор намерен объявить о второй волне мобилизации. О ее возможной дате сообщила разведка Эстонии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационный ресурс Эстонии ERR.



Руководитель разведки Эстонии Марго Гросберг. Фото из открытых источников

На пресс-конференции глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что Россия готова объявить вторую волну мобилизации после Рождества. По его словам, такая оценка разведки Эстонии сделана на анализе информации из российских регионов, которая свидетельствует о подготовке к новому призыву. Гросберг приводит пример Краснодарского края, где был издан указ о печати 5 тыс. повесток.

"После Рождества мы можем ожидать новую волну мобилизаций", – сказал Гросберг, добавив, что дата будет определена в ближайшее время.

Гросберг заявил, что хоть речь и идет о второй волне мобилизации, однако на самом деле первая не была завершена. По словам главы эстонской разведки, мобилизация в России остановилась только в тех регионах, которые выполнили квоты Министерства обороны Российской Федерации.

По мнению Марго Гросберга и учитывая первую волну российской мобилизации, на обучение новых мобилизованных уйдет 2-3 месяца, так что новобранцы окажутся на фронте в конце марта, начале апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша планирует передать современные западные танки Leopard 2 для Украины.

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