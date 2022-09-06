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Есть угроза повреждения станции: МАГАТЭ призвало остановить обстрелы ЗАЭС

По данным МАГАТЭ, постоянные обстрелы станции могут привести к "радиологическим последствиям"

сегодня, 19:24
Автор:

Лиля Воробьева
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Обстрелы на Запорожской атомной электростанции следует немедленно остановить, ведь их последствия несут угрозу ядерной безопасности этого важного атомного объекта.

Есть угроза повреждения станции: МАГАТЭ призвало остановить обстрелы ЗАЭС

Запорожская АЭС (фото из открытых источников)

Об этом сообщили в отчете представители миссии МАГАТЭ, которые обнародовали его после того, как побывали на Запорожской атомной электростанции.

 Представители МАГАТЭ приводят данные, свидетельствующие, что постоянный обстрел атомной электростанции может привести к "радиологическим последствиям, имеющим большое значение для безопасности".

"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, обеспечить безопасность обслуживающего персонала и сохранить физическую целостность для поддержания безопасной и надежной работы", — подчеркнули, выступая с отчетом, представители агентства.

Сейчас представители миссии МАГАТЭ утверждают, чтобы совсем остановить обстрелы электростанции, должно быть согласование руководства Украины и РФ для того, чтобы создать "охранную зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты проанализировали визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что Украина при поддержке партнеров сделала все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную станцию ​​и зафиксировала реальную ситуацию. Петр Олещук напоминает, что перед поездкой миссии на станцию ​​президент Владимир Зеленский встретился с ее членами, включая руководителя МАГАТЭ. Было договорено о двух ключевых вещах: 1) миссия должна сопровождаться независимыми журналистами (в т.ч. из мировых СМИ); 2) МАГАТЭ должно работать над демилитаризацией станции.



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Источник: https://www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf
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