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Есть угроза, что Украина будет терять территории. Эксперт рассказал, как этому помешать

Есть реальная угроза, что Украина продолжит терять свои территории, заявил в комментарии Телеграфу военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ срочно требуется много танков, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если в ближайшее время страны Запада не начнут наращивать темпы и объемы военной помощи Украине, то, вероятно, придется говорить о сохранении опасной тенденции потери территорий, подчеркнул Олег Жданов. При этом он выразил уверенность, что на самом деле партнерам Украины не хватает не техники, которую можно передать ВСУ, а политической воли.

Есть угроза, что Украина будет терять территории. Эксперт рассказал, как этому помешать

Олег Жданов

При этом Жданов считает, что обещанные Украине американские истребители F -16 не обязательно улучшат ситуацию на фронте. Для их успешного применения сухопутные войска должны обладать необходимым вооружением. В противном случае истребители будут использоваться в оборонной стратегии.

"Самолеты без танков победить нам не помогут",
– заявил Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что на складах в Соединенных Штатах находятся 4 тысячи танков Abrams.

"Что мешает президенту без всяких финансирований и изменения законов распорядиться О передаче их Украине? Соответствующие механизмы существуют",
– подчеркнул военный эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что некоторые сложности с вооружением возникают и у России, однако она их решает. К примеру, оккупанты начали процесс восстановления танков Т-55 и все идет к тому, что ВСУ увидят на поле боя Т-34.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению ветерана войны Алексея Гетьмана, россияне на фронте активно пользуются "окном возможностей", которое открылось для них по нескольким причинам. Первой причиной является изменение военного командования в Украине.

Портал "Комментарии" рассказывал, что военный обозреватель Александр Коваленко также считает, что россияне решили воспользоваться "окном возможностей" на фронте, ведь Силы обороны испытывают острый дефицит боеприпасов. По его словам, ожидаемая оперативная пауза после взятия оккупантами Авдеевки не наступила. Коваленко говорит, что пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяемой КАБ без ограничения, российские оккупационные войска прощупывают и продавливают практически всю линию фронта. При этом он тоже считает, что подобные действия не приведут к существенному прорыву фронта.




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Источник: https://war.telegraf.com.ua/war-in-ukraine/2024-02-20/5835139-mobilizatsiya-pereozbroennya-peregovori-chogo-ochikuvati-vid-tretogo-roku-viyni?_gl=1%2Adadomb%2A_ga%2ANjc1MzE5ODUzLjE3MDY3NzI1MTg.%2A_ga_4R3J02BFG3%2AMTcwODQxNDc4Ni40NS4xLjE3MDg0MTU3ODYuNTUuMC
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Обсуждения

Ooo

сегодня, 17:43

Как вы заебали своими экспертами Неужели этого пидара эксперта Жданова нельзя как нибудь заткнуть вместе с писаками


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