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Есть угроза бактериального заражения: в Чернобаевке массово гибнут куры из-за российских обстрелов (ФОТО)

Обстрелы ВС РФ привели к обесточению птицефермы "Чернобаевская"

сегодня, 15:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Правоохранители в Херсонской области расследуют экоцид, возникший из-за массовой гибели птиц на одной из крупнейших птицефабрик в Чернобаевке. Это произошло в результате обесточивания объекта, вызванного обстрелами россиян. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Есть угроза бактериального заражения: в Чернобаевке массово гибнут куры из-за российских обстрелов (ФОТО)

Обесточение птицефермы "Чернобаевская" привели к катастрофе (фото из открытых источников)

Известно, что в марте этого года из-за ударов российских кафиров на птицефабрике, где находилось более 4 млн птиц, исчез свет. В результате был нарушен санитарный режим, стало невозможно кормить кур, поэтому это привело к массовому вымиранию птиц.

"При осмотре на территории птицефермы найден котлован глубиной 3 метра и площадью 1 880 м кв", — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи также сообщили, что на месте взяли образцы для исследования, ведь из-за таких действий кафиров есть угроза бактериального заражения значительной территории.

Правоохранители расследуют это дело по ст. 441 УК Украины (экоцид).

Напомним, что "Комментарии" писали об одном дне из жизни прифронтового города . Уже четвертый месяц Бахмут, расположенный в Донецкой области, страдает от постоянных обстрелов российских оккупантов. В городе нет электричества, газа, воды и связи. В бесчеловечных условиях продолжает жить около 10 тысяч жителей, отказавшихся покидать родительский дом, каждый по своей причине. Единственной надеждой жителей города на выживание остаются волонтеры, которые при каждом случае пытаются привезти местным жителям хоть какую-то гуманитарную помощь. В разговоре с представителями СМИ горожане также рассказали, что все школы Бахмута полностью разрушены, всего в городе было 12. Другие жители Бахмута также поделились с журналистами своими историями. Один за другим шокируют подробностями жизни в прифронтовом городе: десятки жилых домов не подлежат восстановлению, люди живут в холодных подвалах в бесчеловечных условиях, а некоторым горожанам совсем нечего есть.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/8047
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