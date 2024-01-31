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Есть только три причины. В Запорожском облсовете объяснили, почему оккупанты усиливают фильтрацию

Часто россияне заявляют об усилении мер по фильтрации, когда готовят перемещение войск и не хотят, чтобы были «лишние свидетели», об этом в комментарии «Общественному радио» рассказал депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 13:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне, заявляя об усилении контрдиверсионных (фильтрационных) мер на оккупированных территориях, обычно преследуют одну из трех целей, говорит депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

Есть только три причины. В Запорожском облсовете объяснили, почему оккупанты усиливают фильтрацию

Фильтрацию также используют, чтобы скрыть успешные действия ВСУ

Первая цель – это подготовка к существенному перемещению оккупационных войск. В этом случае, отмечает депутат, россиянам нужно уменьшить нагрузку на дороги и увеличить контроль за теми, у кого есть реальные основания передвигаться.

"Переброс войск — всегда нагрузка на инфраструктуру, чем меньше людей это будут видеть, тем меньше вероятность того, что информация попадет к противнику",
— добавил депутат.

Второй причиной проведения фильтрационных мероприятий, по его словам, внутриполитические процессы внутри оккупированных территорий.

"Условно говоря, нужно установить контроль над определенной группой людей. Так, например, было в Энергодаре, когда оккупанты пытались не допустить выезд работников ЗАЭС… Я знаю людей, которые убегали фактически в том, в чем были"
, — рассказал Лышенко.

Последней причиной, как говорит депутат, является наличие у россиян информации об определенных действиях ВСУ или СБУ. Именно поэтому с помощью фильтрации они пытаются предотвратить реализацию этих планов или же, наоборот, скрыть последствия удачных действий Сил обороны, добавил депутат.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что Россия также пытается заселить временно оккупированные территории своими гражданами. Кроме того, путинский режим массово заселяет мигрантами из Азии временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.

Также, как сообщали "Комментарии", городской голова Мелитополя Иван Федоров заявлял, что россияне пытаются изменить генофонд на оккупированных территориях.



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Источник: https://hromadske.radio/
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