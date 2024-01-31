Есть только три причины. В Запорожском облсовете объяснили, почему оккупанты усиливают фильтрацию

Россияне, заявляя об усилении контрдиверсионных (фильтрационных) мер на оккупированных территориях, обычно преследуют одну из трех целей, говорит депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

Фильтрацию также используют, чтобы скрыть успешные действия ВСУ

Первая цель – это подготовка к существенному перемещению оккупационных войск. В этом случае, отмечает депутат, россиянам нужно уменьшить нагрузку на дороги и увеличить контроль за теми, у кого есть реальные основания передвигаться.

"Переброс войск — всегда нагрузка на инфраструктуру, чем меньше людей это будут видеть, тем меньше вероятность того, что информация попадет к противнику",

— добавил депутат.

Второй причиной проведения фильтрационных мероприятий, по его словам, внутриполитические процессы внутри оккупированных территорий.

"Условно говоря, нужно установить контроль над определенной группой людей. Так, например, было в Энергодаре, когда оккупанты пытались не допустить выезд работников ЗАЭС… Я знаю людей, которые убегали фактически в том, в чем были"

, — рассказал Лышенко.

Последней причиной, как говорит депутат, является наличие у россиян информации об определенных действиях ВСУ или СБУ. Именно поэтому с помощью фильтрации они пытаются предотвратить реализацию этих планов или же, наоборот, скрыть последствия удачных действий Сил обороны, добавил депутат.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что Россия также пытается заселить временно оккупированные территории своими гражданами. Кроме того, путинский режим массово заселяет мигрантами из Азии временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.

Также, как сообщали "Комментарии", городской голова Мелитополя Иван Федоров заявлял, что россияне пытаются изменить генофонд на оккупированных территориях.