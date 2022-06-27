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Есть пострадавшие: оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу

Ракеты попали в гражданский объект

сегодня, 16:56
Автор:

Денис
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Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. 

Есть пострадавшие: оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сегодня вечером (27 июня) оккупанты выпустили ракеты по городу Кременчуг, что в Полтавской области. По данным Лунина, ракета попала в гражданский объект. В результате обстрела есть потерпевшие. 

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем", — Дмитрий Лунин. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Путина ответили на иск Ахметова к России в ЕСПЧ. Иск украинского бизнесмена Рината Ахметова в Европейский суд по правам человека против РФ вряд ли имеет перспективы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ начали на Змеином операцию: остров должен быть деоккупирован. Сейчас известно об уничтожении очередного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Подробно об этом читайте в нашей статье. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что вывоз украинского зерна – Турция говорит о прогрессе: так ли это – когда Украина разминирует свои порты. Предложение Москвы по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта зерна неприемлемо для Украины. Киев требует гарантий безопасности, а Турция пытается играть роль "доброго полицейского". Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский озвучил лидерам G7 план – когда должна закончиться война. Президент Украины надеется, что война в Украине завершится до зимы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 





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Источник: https://t.me/s/DMYTROLUNIN
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