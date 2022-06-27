Есть пострадавшие: оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу

Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сегодня вечером (27 июня) оккупанты выпустили ракеты по городу Кременчуг, что в Полтавской области. По данным Лунина, ракета попала в гражданский объект. В результате обстрела есть потерпевшие.

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем", — Дмитрий Лунин.

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