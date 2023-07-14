Есть ли в окружении Путина люди ГУР: ответ Буданова

У украинской разведки действительно есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину. Поэтому в Киеве хорошо знают о планах путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Reuters" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — заявил Кирилл Буданов.

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Главный разведчик страны отказался представить какие-либо доказательства, но отметил, что точно спрогнозировал полномасштабное вторжение России еще до того, как в прошлом году разразилась полномасштабная война.

"Кто оказался прав? Мы", — сообщил глава ГУР.

Он также отметил, что в распоряжении украинской разведки оказался опрос МВД России, который показал, что главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, аннексировав Крымский полуостров и оккупировав часть восточных областей.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся (в 2022 году) — мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — третью неделю после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным продолжаются путинские метания. Он то несется в Дагестан, то проводит тайную встречу с Пригожиным и его полевыми командирами, то начинает охоту на генералов, то тасует колоду военачальников. На этом фоне президент Украины Зеленский, главный разведчик Буданов, глава СНБО Данилов хором пророчат РФ продолжение мятежей, а то и распад. Каковы перспективы, что Россия развалится? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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