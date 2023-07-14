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Есть ли в окружении Путина люди ГУР: ответ Буданова

Буданов подтвердил, у украинской разведки есть источники в окружении Путина

сегодня, 11:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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У украинской разведки действительно есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину. Поэтому в Киеве хорошо знают о планах путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Reuters" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Есть ли в окружении Путина люди ГУР: ответ Буданова

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — заявил Кирилл Буданов.


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Главный разведчик страны отказался представить какие-либо доказательства, но отметил, что точно спрогнозировал полномасштабное вторжение России еще до того, как в прошлом году разразилась полномасштабная война. 

"Кто оказался прав? Мы", — сообщил глава ГУР.

Он также отметил, что в распоряжении украинской разведки оказался опрос МВД России, который показал, что главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, аннексировав Крымский полуостров и оккупировав часть восточных областей.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся (в 2022 году) — мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — третью неделю после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным продолжаются путинские метания. Он то несется в Дагестан, то проводит тайную встречу с Пригожиным и его полевыми командирами, то начинает охоту на генералов, то тасует колоду военачальников. На этом фоне президент Украины Зеленский, главный разведчик Буданов, глава СНБО Данилов хором пророчат РФ продолжение мятежей, а то и распад. Каковы перспективы, что Россия развалится? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем Россия вновь раскачивает тему ядерных угроз – почему будет новый виток обострения.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-spymaster-comes-out-shadows-2023-07-14/
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