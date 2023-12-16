Есть ли уже дефицит боеприпасов на фронте: военные дали ответ

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Кравцев Сергей
Украинские артиллеристы уже не могут себе позволить использовать боеприпасы также, как летом и осенью. Сейчас они вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC", цитируя заявления украинских военных во время интервью.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Журналисты побывали на фронте и пообщались с артиллеристами 93-й бригады, которые отражают ежедневные российские наступления вблизи Бахмута. Украинские военные очень довольны американскими самоходными гаубицами M109 "Паладин". Однако защитники ожидают, что эта зима на передовой не будет спокойной.
Военный убежден, что президенту России Владимиру Путину нужна победа на поле боя в Украине, чтобы усилить свою кампанию дома перед голосованием в марте 2024 года.
Боец с позывным "Кент", воюющий на дефицитной советской гаубице 2С1 "Гвоздика" объясняет, что они ждут часами прежде чем открыть огонь, чтобы убедиться, что у них есть ценная цель. Они просто не могут тратить боеприпасы ни на что другое. Отсутствие помощи означает большие потери для Украины. Они злы, что их жизни и жертвы могут быть потрачены впустую из-за того, что, как они говорят, Европа и США не до конца понимают важность военной поддержки для Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году.
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Ігор
сегодня, 15:51
Як стверджують, 95% озброєння ще на складі без використання. То скільки можна на Захід кивати? Чому в нас мільйони чиновників з'їдають Україну? У другу світову були об'яви "райком зачинено, усі пішли на фронт". Як багато в нас таких об'яв на державних установах? Коли вся ця каста ждунів почне працювати на перемогу, а ні: у робочий час припиняти роботу бо тривога, а в вечірній час стрибати у ресторанах оточених розкішними машинами?