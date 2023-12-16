Есть ли уже дефицит боеприпасов на фронте: военные дали ответ

Украинские артиллеристы уже не могут себе позволить использовать боеприпасы также, как летом и осенью. Сейчас они вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC", цитируя заявления украинских военных во время интервью.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты побывали на фронте и пообщались с артиллеристами 93-й бригады, которые отражают ежедневные российские наступления вблизи Бахмута. Украинские военные очень довольны американскими самоходными гаубицами M109 "Паладин". Однако защитники ожидают, что эта зима на передовой не будет спокойной.

"Это (Ред. – российское давление) продлится по крайней мере до президентских выборов в России", — говорит артиллерист Сашко.

Военный убежден, что президенту России Владимиру Путину нужна победа на поле боя в Украине, чтобы усилить свою кампанию дома перед голосованием в марте 2024 года.

Боец с позывным "Кент", воюющий на дефицитной советской гаубице 2С1 "Гвоздика" объясняет, что они ждут часами прежде чем открыть огонь, чтобы убедиться, что у них есть ценная цель. Они просто не могут тратить боеприпасы ни на что другое. Отсутствие помощи означает большие потери для Украины. Они злы, что их жизни и жертвы могут быть потрачены впустую из-за того, что, как они говорят, Европа и США не до конца понимают важность военной поддержки для Украины.

"Наши западные партнеры должны понимать, что если мы не остановим россиян, то они пойдут дальше. Тогда (Ред. – Европа и Америка) вместо того, чтобы помогать нам, будут защищать свои собственные земли, а их собственные люди будут гибнуть," — уверен Кент.

Также издание "Комментарии" сообщало – от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году.



