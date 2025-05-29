Есть ли угроза на Сумском направлении: сколько сил собрала Россия

На Сумском направлении, на территории Курской области, российское командование стянуло достаточно сил для того, чтобы попытаться атаковать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Курская область РФ. Фото: из открытых источников

"Враг действительно имеет достаточно большое количество сил и средств по личному составу и по технике в пределах Курской области", — высказался Андрей Демченко.

По его словам, накопление сил противника начались еще, когда он готовился оттеснить подразделения ВСУ с Курщины. Периодически наблюдается изменение количества в рядах россиян в живой силе и вооружении.

"У врага там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действие и в отношении нашей границы, чтобы создать собственно попытку атаки по территории Украины", — констатировал Демченко.

Спикер также подтвердил, что как всегда фиксируется активность российских диверсионных групп. Наиболее активны они в пределах Сумской области, также разоблачались попытки мероприятий российских диверсантов на Харьковщине.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупация российской армией Владимировки и Беловод Сумской области свидетельствует о наступлении армии РФ на широком участке фронта. Как сообщил прокремлевскому агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы наступают на Сумщине на участке фронта в ширину более 15 км.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле могут рассматривать вариант с приближением российских войск к городу Сумы и захват некоторой части Сумской области для создания буферной зоны, о которой неоднократно говорит российское руководство. Но реализовать такие планы будет крайне сложно. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



