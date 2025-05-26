Россияне заявляют о продвижении в Сумской области: как много они уже оккупировали

Оккупация российской армией Владимировки и Беловод Сумской области свидетельствует о наступлении армии РФ на широком участке фронта. Как сообщил прокремлевскому агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы наступают на Сумщине на участке фронта в ширину более 15 км.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Освобождение (оккупация – ред.) Владимировки и Беловод показывает прежде всего, что наши военнослужащие сейчас продвигаются на достаточно широком участке фронта. Дело в том, что сейчас идут активные наступательные действия со стороны Локни и Владимировки, а это ширина фронта более 15 км", — сказал он.

В Минобороны РФ сообщалось ранее, что подразделения группировки войск "Север" ВС РФ оккупировали Владимировку и Беловоды 26 мая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявляли о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника пресс-центра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", – сообщил он.

Якимкин заявил, что только за последнюю неделю оккупированы населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также захватчики значительно продвинулись в районе города Волчанск Харьковской области.