В США рассказали, зачем РФ Сумская область

В Кремле могут рассматривать вариант с приближением российских войск к городу Сумы и захват некоторой части Сумской области для создания буферной зоны, о которой неоднократно говорит российское руководство. Но реализовать такие планы будет крайне сложно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Атака на Сумскую область. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что Путин 20 мая посетил Курскую область, где провел встречу с местными чиновниками. По мнению аналитиков, таким образом диктатор, вероятно, пытался создать основания для оправдания возобновленных планов по продвижению вглубь Сумской области.

В отчете напомнили, что в ходе встречи, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к главе Кремля с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Президент спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить "по меньшей мере Сумы" и что Россия должна быть "больше".

Эксперты ISW допускают, что Путин имеет территориальные амбиции, которые выходят за пределы областей, уже незаконно оккупированных или аннексированных Россией. Глава Кремля, вероятно, планирует использовать возможные успехи в Сумской области, как рычаг давления во время будущих мирных переговоров, чтобы заставить Украину уступить часть этой области.

В Институте изучения войны убеждены, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе. Причиной аналитики назвали продемонстрированную за последние три года неспособность армии РФ быстро брать под контроль даже значительно меньшие населенные пункты Украины.

Кроме этого, эксперты считают, что те силы, которые Москва сосредоточила в приграничье Сумской области недостаточны для захвата такого крупного города, как Сумы, довоенное население которого составляло 256 тысяч человек, а российские войска не демонстрировали способности оккупировать крупные города с первых месяцев полномасштабного вторжения.

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