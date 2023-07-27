Есть ли у Украины еще возможности для продолжения контрнаступления: ответ Пентагона

У Украины есть "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступательных операций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее сделал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает "CNN".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Остин отказался давать оценку тому, как проходит контрнаступление. Также отказался останавливаться более детально на деталях боевых действий, но сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику" несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия.

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"У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", – заявил глава Пентагона.

По его словам, Украина хорошо подготовлена для достижения успеха на поле боя.

Отметим, многие ожидали стремительного контрнаступления Украины во время летней кампании, но этого не произошло и этому есть объективные объяснения. Такое мнение озвучили американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



