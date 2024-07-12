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Есть ли у россиян силы прорваться на фронте: как будут отвлекать внимание от Охматдета

В большинстве направлений ВСУ удалось стабилизировать ситуацию

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Время от времени мониторинговые каналы продолжают сообщать, что врагу удается продвигаться вперед. О чем говорит нынешняя ситуация на фронте? Каких маневров может прибегнуть враг после удара по больнице "Охматдет"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Есть ли у россиян силы прорваться на фронте: как будут отвлекать внимание от Охматдета

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Оккупанты вынуждены сужать участки до ведения массированных наступательных действий

Руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" заявил, что ныне инициатива на фронте на стороне противника. Однако россияне все же вынуждены сужать наступательные действия, сосредотачиваясь на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что чем дальше, тем больше у россиян потери. Кстати, по данным СМИ, российские захватчики могли потерять от 462 до 728 тысяч солдат в Украине.

По словам экспертов, оккупанты вынуждены сужать участки до ведения массированных наступательных действий. Ведь сил реализовать глобальную задачу у россиян нет. В то же время, российские захватчики создают картинку на Харьковщине и Запорожье, чтобы создавалось впечатление, что враг может наступать по всей линии фронта.

"Вероятно, противник выбирал направления ударов, пользуясь отсутствием в определенных объемах насыщенности наших линий обороны", – предположил Мусиенко.

На Покровском и Краматорском направлениях враг наиболее активен и ценой высоких потерь имеет определенные успехи. По мнению военного эксперта, ползучий наступательный темп не закончится для российских войск оперативным прорывом или обвалом фронта. Максимум враг может добиться определенных тактических успехов.

Россияне готовят провокацию

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспрессо" заявил, что Россия готовит новую провокацию на оккупированных территориях Луганской области. оккупанты могут специально нанести удары по медицинским учреждениям, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Эксперт отметил, что Аналитический отдел общественной инициативы "Правое дело" получил информацию о том, что россияне планируют ударить по медицинским учреждениям на территории оккупированных районов Луганской области, в частности, в Луганске и Белгородской области.

Эксперт объясняет, что эта провокация может быть подана как "возмездная акция со стороны Сил обороны Украины за Охматдет". Россия планирует обвинить Украину в "целенаправленном характере удара, вызванного многочисленными фактами гибели среди гражданского населения".

Снегирев напомнил, что общественная инициатива "Правое дело" уже не в первый раз предупреждает о подобных провокациях со стороны России:

"Так было с судилищем над бойцами "Азов", которое должно было состояться в Мариуполе, но через два дня "Правое дело" сообщила об этом. Также общественная инициатива "Правое дело" сорвала кровавую провокацию по гражданским объектам в Луганске с ТРК" Точка-У", — вспомнил эксперт.

По мнению эксперта, главная цель этих действий – отвлечь внимание мирового сообщества от событий в Охматдете и попытаться перевести обвинения в терроризме на Украину.

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