Есть ли у Орбана настоящий план закончить войну в Украине

Политолог и эксперт по безопасности Анраш Рац считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не имеет ни плана, чтобы закончить войну, ни доверия, чтобы быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Анраш Рац в публикации в Facebook назвал несколько основных причин, почему "у Орбана нет ни плана, ни мандата, ни доверия" быть посредником в вопросе войны в Украине или попытке ее закончить.

По словам венгерского политолога, мирное посредничество нуждается в плане, однако Орбан его не имеет. Рац указывает, что во время своих визитов в Киев, Москву и Пекин венгерский премьер высказывал три разных позиции и не пытался добиться принятия конкретного плана. Поэтому, по словам политического эксперта, "мирная миссия" Орбана является "бессмысленной".

"Другими словами, Виктор Орбан может сколько угодно бегать по миру, злоупотребляя видимостью, предоставленной председательством ЕС, но это не будет оказывать существенного влияния на ход войны в короткие полгода", — пишет Рац.

Анраш Рац указывает, что у Виктора Орбана нет полномочий, чтобы были посредником для мирных переговоров, ведь ни Россия, ни Украина не обращалась к нему. Кроме того, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС или НАТО.

Политолог также прокомментировал дружбу Орбана с Трампом. По его словам, возможная победа Трампа на президентских выборах в США состоится в ноябре, и только тогда американская администрация сможет принять какие-то решения по войне в Украине. Это произойдет через полгода и уже вне периода председательства Венгрии в ЕС.



"Запомните мои слова: в конце шестимесячного венгерского председательства в ЕС будет война, как и в начале. Что, добавим, трагедия. И "мирная миссия" этого ни на йоту не изменит", — заключает Рац.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Путин отреагировал на его предложение о прекращении огня.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили в чем опасность призывов Орбана к мирным переговорам.