Есть ли у Орбана настоящий план закончить войну в Украине

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Slava Kot
Политолог и эксперт по безопасности Анраш Рац считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не имеет ни плана, чтобы закончить войну, ни доверия, чтобы быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Анраш Рац в публикации в Facebook назвал несколько основных причин, почему "у Орбана нет ни плана, ни мандата, ни доверия" быть посредником в вопросе войны в Украине или попытке ее закончить.
По словам венгерского политолога, мирное посредничество нуждается в плане, однако Орбан его не имеет. Рац указывает, что во время своих визитов в Киев, Москву и Пекин венгерский премьер высказывал три разных позиции и не пытался добиться принятия конкретного плана. Поэтому, по словам политического эксперта, "мирная миссия" Орбана является "бессмысленной".
Анраш Рац указывает, что у Виктора Орбана нет полномочий, чтобы были посредником для мирных переговоров, ведь ни Россия, ни Украина не обращалась к нему. Кроме того, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС или НАТО.
Политолог также прокомментировал дружбу Орбана с Трампом. По его словам, возможная победа Трампа на президентских выборах в США состоится в ноябре, и только тогда американская администрация сможет принять какие-то решения по войне в Украине. Это произойдет через полгода и уже вне периода председательства Венгрии в ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Путин отреагировал на его предложение о прекращении огня.
Также "Комментарии" писали, что в США объяснили в чем опасность призывов Орбана к мирным переговорам.
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