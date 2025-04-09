Есть ли смысл говорить о демобилизации: Сырский дал прямой ответ

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Кравцев Сергей
Если представить себе ситуацию, что у на сейчас приняли политическое решение о демобилизации тех, кто отслужил три года, тогда мы должны быть готовы к тому, что мы фактически потеряем треть армии. Такое мнение в интервью изданию "Левый берег" высказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Демобилизация военных. Фото: из открытых источников
По его словам, также начали возвращаться в армию те, кто самовольно оставили части (СЗЧ).
По его словам, после того, как уголовное наказание за СЗЧ было отложено в случае возвращения на фронт, многие военнослужащие начали возвращаться.
При этом главком добавил, что некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми бойцами, которые по тем или иным причинам в свое время самовольно покидали части.
В ходе этого же интервью Александр Сырский заявил, что вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных.
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