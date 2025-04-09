Есть ли смысл говорить о демобилизации: Сырский дал прямой ответ

Если представить себе ситуацию, что у на сейчас приняли политическое решение о демобилизации тех, кто отслужил три года, тогда мы должны быть готовы к тому, что мы фактически потеряем треть армии. Такое мнение в интервью изданию "Левый берег" высказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

"Помните, когда Верховная Рада поднимала в прошлом году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, тогда мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии", — заявил главком.

По его словам, также начали возвращаться в армию те, кто самовольно оставили части (СЗЧ).

По его словам, после того, как уголовное наказание за СЗЧ было отложено в случае возвращения на фронт, многие военнослужащие начали возвращаться.

"И многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты", — подчеркнул Сырский.

При этом главком добавил, что некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми бойцами, которые по тем или иным причинам в свое время самовольно покидали части.

В ходе этого же интервью Александр Сырский заявил, что вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных.

"Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, — это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги – ред.) быстренько посчитают", — отметил главком.

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