Реальна ли демобилизация во время военного положения: как этим может воспользоваться враг

Разработанный Минобороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения. Об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. Реальна ли демобилизация во время военного положения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

Более реальным сегодня усовершенствование ротационного механизма в ВСУ

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV" заявил, что сегодня в Украине невозможно проведение демобилизации, ведь это может использовать враг в своих целях. Он отметил, что речь идет о конкретных цифрах, благодаря которым оккупанты смогут просчитать, какое количество бойцов нужно Силам обороны.

"И в какой-то момент времени они могут растянуть фронт, например. Или провоцировать какие-то действия, которые будут нуждаться в большом количестве бойцов, — объяснил свои слова Нарожный. — Простой пример – это большое количество дроновых ударов, и нам нужно много сбивающих их мобильных групп".

По мнению эксперта, более реальным сегодня усовершенствование ротационного механизма в ВСУ. Чтобы, приводит он пример, после трех месяцев в зоне активных боев защитник имел возможность провести месяц в резерве в тыловой части.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что к вопросу мобилизации нужно относиться более серьезно и решать все проблемы, которые есть сегодня.

"Чтобы был гарантирован поток новобранцев, хорошо подготовленных. И таким образом мы можем обеспечить ротацию. О демобилизации в условиях широкомасштабной сухопутной войны говорить нереально", — сказал Нарожный.

Сроки службы мобилизованных не фиксированы и могут изменяться

Адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль в эфире общенационального телемарафона заявила, что во время военного положения сроки службы мобилизованных не фиксированы и могут изменяться в соответствии с потребностями обороны. Статья 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует сроки военной службы для разных категорий граждан.

"Во время военного положения военнослужащие остаются на службе до конца действия военного положения или демобилизации за исключением случаев, когда есть законные основания для увольнения", – отметила адвокат.

По ее словам, для каждой категории военнослужащих прописаны свои правила относительно условий службы и увольнения. Итак, когда объявят демобилизацию мобилизованных, зависит от срока действия военного положения. Также следует понимать, когда будет демобилизация в армии для контрактников из-за границы, зависит от желания контрактника. Но тоже есть определенные условия. Контракт прекращается по собственному желанию военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее чем через шесть месяцев после начала их непрерывной военной службы.

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