Реальна ли демобилизация во время военного положения: как этим может воспользоваться враг

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Кравцев Сергей
Разработанный Минобороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения. Об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. Реальна ли демобилизация во время военного положения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Демобилизация военных. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV" заявил, что сегодня в Украине невозможно проведение демобилизации, ведь это может использовать враг в своих целях. Он отметил, что речь идет о конкретных цифрах, благодаря которым оккупанты смогут просчитать, какое количество бойцов нужно Силам обороны.
По мнению эксперта, более реальным сегодня усовершенствование ротационного механизма в ВСУ. Чтобы, приводит он пример, после трех месяцев в зоне активных боев защитник имел возможность провести месяц в резерве в тыловой части.
Кроме того, эксперт обращает внимание, что к вопросу мобилизации нужно относиться более серьезно и решать все проблемы, которые есть сегодня.
Адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль в эфире общенационального телемарафона заявила, что во время военного положения сроки службы мобилизованных не фиксированы и могут изменяться в соответствии с потребностями обороны. Статья 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует сроки военной службы для разных категорий граждан.
По ее словам, для каждой категории военнослужащих прописаны свои правила относительно условий службы и увольнения. Итак, когда объявят демобилизацию мобилизованных, зависит от срока действия военного положения. Также следует понимать, когда будет демобилизация в армии для контрактников из-за границы, зависит от желания контрактника. Но тоже есть определенные условия. Контракт прекращается по собственному желанию военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее чем через шесть месяцев после начала их непрерывной военной службы.
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