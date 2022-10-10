Есть ли признаки повторного вторжения из Беларуси в Украину: ответ Офиса президента

Украинские военные полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью и на сегодняшний день нет оснований утверждать, что готовится повторное вторжение российских войск с территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, то, что белорусского диктатора Александра Лукашенко поступают заявления о том, что в Беларуси будет размещен российский военный контингент, да еще и под надуманным предлогом – это ни что иное, как оформление оккупации Беларуси российскими войсками. Таким образом Лукашенко продолжает сдавать суверенитет своей страны.

"Лукашенко продолжает продавать свой суверенитет РФ. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманным предлогом — оформление оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация находится под контролем, в настоящее время признаков повторного вторжения из Беларуси нет", — написал Подоляк.

По словам советника главы ОП, сегодня Киев понимает все риски и готов к любым угрозам. Ситуация полностью контролируемая и нет никаких признаков того, что россияне готовят к повторному вторжению с территории Беларуси.

Стоит отметить, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал создание Россией и Беларусью совместной военной группировки. Об этом якобы договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины, предупредив, что на этом Россия не остановится.





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