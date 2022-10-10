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Есть ли признаки повторного вторжения из Беларуси в Украину: ответ Офиса президента

На сегодняшний день ударный группировок российских войск на границе Беларуси и Украины не выявлено

сегодня, 16:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские военные полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью и на сегодняшний день нет оснований утверждать, что готовится повторное вторжение российских войск с территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Есть ли признаки повторного вторжения из Беларуси в Украину: ответ Офиса президента

Российские войска. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, то, что белорусского диктатора Александра Лукашенко поступают заявления о том, что в Беларуси будет размещен российский военный контингент, да еще и под надуманным предлогом – это ни что иное, как оформление оккупации Беларуси российскими войсками. Таким образом Лукашенко продолжает сдавать суверенитет своей страны. 

"Лукашенко продолжает продавать свой суверенитет РФ. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманным предлогом — оформление оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация находится под контролем, в настоящее время признаков повторного вторжения из Беларуси нет", — написал Подоляк.

По словам советника главы ОП, сегодня Киев понимает все риски и готов к любым угрозам. Ситуация полностью контролируемая и нет никаких признаков того, что россияне готовят к повторному вторжению с территории Беларуси. 

Стоит отметить, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал создание Россией и Беларусью совместной военной группировки. Об этом якобы договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.       

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины, предупредив, что на этом Россия не остановится.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1579451022770335745
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