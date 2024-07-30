Есть ли обвал фронта: что происходит на Покровском направлении

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Кравцев Сергей
Довольно неоднозначные сообщения поступают о ситуации на фронте. С одной стороны, звучат сообщения, что противник подбирается к стратегическому маршруту поставок ВСУ на Покровском направлении. С другой стороны, звучат заверения, что ВСУ контролируют ситуацию и у врага знательного продвижения нет. Что происходит на фронте? Не намечается ли его обвал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV заявил, что на Покровском направлении обвала фронта нет, российские захватчики еще далеки от города Покровск.
В частности, эксперт проанализировал продвижение россиян на Покровском направлении.
Эксперт добавил, что усматривается очень понятная логика противника.
Эксперт сказал, что враг совершил прорыв, но сложно сказать, что стало предпосылкой этого прорыва. По его словам, есть человеческий фактор и фактор быстрых действий.
В то же время, он признал, что ситуация очень сложная. При этом, эксперт подчеркивает, что на Покровском направлении обвала фронта нет. Для этого противник должен продвигаться по 20-25 км в сутки, а такого не происходит.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Radio NV высказал мнение, что фронт в Донецкой области постепенно прогибается.
Ветеран российско-украинской войны подчеркнул, что за это россияне платят "страшную цену", которую ни одна другая армия в мире не считала бы адекватной и приемлемой.
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