Есть ли обвал фронта: что происходит на Покровском направлении

Довольно неоднозначные сообщения поступают о ситуации на фронте. С одной стороны, звучат сообщения, что противник подбирается к стратегическому маршруту поставок ВСУ на Покровском направлении. С другой стороны, звучат заверения, что ВСУ контролируют ситуацию и у врага знательного продвижения нет. Что происходит на фронте? Не намечается ли его обвал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На Покровском направлении обвала фронта нет

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV заявил, что на Покровском направлении обвала фронта нет, российские захватчики еще далеки от города Покровск.

В частности, эксперт проанализировал продвижение россиян на Покровском направлении.

"Никакой катастрофы пока нет и быть не может на сегодняшний день", — уверяет Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что усматривается очень понятная логика противника.

"Потому что они фактически выбили нас и прошли реку Волчья, где был бы смысл делать какие-то оборонительные укрепления, и противник идет таким широким обхватом для того, чтобы, скорее всего, создать достаточно широкую зону влияния по трассе Покровск-Константиновка и создать нависание над Карловкой для того, чтобы выйти на дорогу, которая соединяет Покровск с Карловкой", — сообщил Грабский.

Эксперт сказал, что враг совершил прорыв, но сложно сказать, что стало предпосылкой этого прорыва. По его словам, есть человеческий фактор и фактор быстрых действий.

"Поэтому, мы сейчас наблюдаем такое продвижение противника. Сказать, что оно там безостановочное, что это нашествие — я бы так не говорил. Хотя определенные направления, например, от Прогресса до Сергеевки, наблюдаются вдоль трассы, которые вызывают абсолютное беспокойство. Но противник не обвалил наш фронт, и в принципе, он еще далек от того, чтобы добраться до Покровска", — подчеркнул Грабский.

В то же время, он признал, что ситуация очень сложная. При этом, эксперт подчеркивает, что на Покровском направлении обвала фронта нет. Для этого противник должен продвигаться по 20-25 км в сутки, а такого не происходит.

Россияне платят "страшную цену" за свое продвижение

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Radio NV высказал мнение, что фронт в Донецкой области постепенно прогибается.

"По всей Донецкой области фронт медленно прогибается. И в большинстве случаев это то, что называется от лома нет приемов. Просто продавливают фронт очень большим количеством бойцов, этим превосходством в живой силе, которое у россиян остается пока что. И КАБами и ФАБами. У них есть два преимущества, эта возможность бомбардировки планирующими бомбами и преимущество в количестве солдат. И они медленно продавливают фронт на Донетчине", — рассказал эксперт.

Ветеран российско-украинской войны подчеркнул, что за это россияне платят "страшную цену", которую ни одна другая армия в мире не считала бы адекватной и приемлемой.

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