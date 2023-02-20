Есть ли чем Украине топить российские корабли

Силы обороны обладают чем поражать российские корабли. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, россияне не пересекают границу, чтобы еще раз не потерять свои корабли, пишут "Комментарии". Резников рассказал, что у Украины есть чем топить российские корабли, но на определенном расстоянии.

Армия морских дронов способна противостоять вражескому флоту

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" Они знают это расстояние и границу не пересекают – это в 200 километрах от береговой линии. У них, по нашим оценкам, пять носителей ракет и три подлодки. Мы знаем восемь целей " , – отметил министр обороны.

Глава оборонного ведомства Украины подытожил, что Министерство обороны достаточно активно работает над тем, чтобы смогут достать все эти корабли оккупантов, увеличивая дальность новых морских дронов.

" Есть перспектива, что скоро мы сможем до них достать . Мы очень плодотворно над тем работаем ", – резюмировал Министр .

Как писали "Комментарии" ранее, в ВСУ сформируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Уже отобраны профессиональные бойцы, которые возглавят ударные роты украинской армии будущего, в которой будут воевать машины, а не люди. Каждая рота получит дроны и боеприпасы к ним, Starlink для обеспечения бесперебойной связи и другое оборудование, которое поможет бороться с кафирами в горячих точках. Присоединиться к созданию украинской Армии дронов может каждый желающий помочь нашим военным. А "Ловцы шахедов" уже в Украине. В настоящее время закуплено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, сообщили в Минцифре.

Ранее "Комментарии" писали, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия, рассказал военный эксперт.